Crece la preocupación por el enfrentamiento de las dos facciones de jóvenes abertzales en el País Vasco

El centro de San Sebastián se ha convertido en escenario improvisado de la pugna que mantienen las dos facciones enfrentadas de las juventudes independentistas vascas . La tensión subió decibelios el pasado lunes por la noche cuando las dos facciones enfrentadas organizaron concentraciones con reproches cruzados en las calles de la capital donostiarra.

El más inquietante fue el acto organizado por el colectivo Gazte Koordinadora Socialista (GKS) , un grupo de los considerados disidentes que critica abiertamente las últimas decisiones oficiales de la izquierda abertzale y centra sus críticas en la figura de Arnaldo Otegi. Este sector crítico reunió en a unas 300 personas en un acto que terminó con un duro comunidado contra Otegi y contra Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu. Les acusaron de representar «a la clase media» y de «criminalizar» a su colectivo. Denunciaron además una campaña contra ellos perpetrada directamente por Bildu y Sortu y a dvertían del escenario de tensión que se puede generar durante ellos .

De hecho, tanto instituciones como partidos políticos ya hablan de un «verano caliente» en el País Vasco. En realidad lo que hay detrás es una pugna económica por participar en las fiestas patronales que estos meses regresan sin restricciones después de dos años de parón. Las juventudes independentistas suelen colocar casetas de feria y la recaudación que hacen en ellas es una parte importante de su financiación. Desde GKS denuncian, sin embargo, que las juventudes oficiales de Ernai están maniobrando para que ellos no puedan tener presencia en las fiestas.

Esta escalada de tensión se produce después de que este fin de semana se vivieran en las calles de San Sebastián hasta tres incidentes violentos entre los dos grupos que dejaron al menos una agresión física. Días antes, simpatizantes de uno y otro bando habían protagonizado una importante pelea en la que tuvo que intervenir más de una decena de agentes.

La disputa, que uno de ellos grabó en vídeo y compartió por redes sociales, comenzó porque los miembros de GKS querían llevarse algunas pertenencias que llevaban tiempo acumuladas en un antiguo gaztetxe (casas okupas vinculadas a la izquerda abertzale) en la capital donostiarra. En el vídeo se escuchan acusacoines de «ladroles» e incluso se ve cómo la policía tiene que intervenir para evitar que varios de ellos lleguen a las manos .

Hasta ahora, tanto Bildu como Sortu han optado por guardar silencio acerca de las disputas y no han entrado a valorar públicamente lo ocurrido. Sin embargo, de puertas para adentro resulta evidente la preocupación que existe porque la tensión vaya en aumento en los próximos meses. Tanto es así que Iker Casanova, quien será candidato de Bildu en las elecciones forales por Vizcaya, ha asegurado que no consideran al colectivo GKS como parte de las juventudes abertzales y que por tanto no se puede considerar que exista división alguna. Desde el Gobierno vasco también han hecho un llamamiento para que estas tensiones internas se resuelvan por vías pacíficas .