La consejera de Salud vasca niega que conociera las irregularidades en la OPE de Osakidetza Nekane Murga dice que ni ella ni su departamento tienen «nada que ocultar» sobre su actuación en el escándalo de las filtraciones

Adrián Mateos Bilbao Actualizado: 14/06/2019 18:58h

«Nunca he conocido ninguna acción irregular», aseguró este viernes Nekane Murga, consejera de Salud, que incidió en que ni ella ni el departamento que dirige tienen «nada que ocultar» sobre su actuación en el escándalo de las filtraciones en la OPE de Osakidetza.

La dirigente nacionalista fue consultada en el pleno de control de esta mañana sobre su posible conocimiento de las irregularidades en los procesos de selección de Osakidetza a raíz de que trascendiera una grabación en la que una testigo de la investigación señala directamente a la consejera. Se trata de Izaskun Obieta, quien formó parte del tribunal de la pasada OPE. Según explica en el audio, cuando era todavía aspirante al Servicio vasco de Salud se encontró durante un viaje con Murga: «Como la conocía, fui a hablar con ella -destaca-. Y entonces me comentó: “Para no tener el examen, lo has hecho muy bien”».

Tajante, la consejera aseveró ayer que «nunca» ha pronunciado esa frase. «Ni hace 15 años ni ahora», insistió, pues nunca estuvo en conocimiento de esa información. Además, destacó que los profesionales de Osakidetza merecen todo el «respeto», pues han accedido a sus empleos por «mérito y capacidad», y censuró que se pretenda hacer creer que muchos lo consiguieron de forma «fraudulenta».

Las explicaciones de Murga resultaron «insuficientes» para EH Bildu, cuya parlamentaria Rebeka Ubera registró una moción para que el Parlamento repruebe la actuación del Departamento de Salud «por tratar de obstaculizar la investigación judicial y no poner en manos de la Fiscalía toda la información sobre las irregularidades en l OPE 2016/17».