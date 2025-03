El Ayuntamiento de Vitoria deberá recuperar las subvenciones que dio a plataformas de presos de ETA

El Ayuntamiento de Vitoria se ha visto obligado a reclamar a las asociaciones de presos Etxerat y Sare las subvenciones que les concedió en 2017 por valor de 5.000 euros. Así lo ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que recuerda que una administración pública no debe de apoyar proyectos «partidistas» como los de estas plataformas. La sentencia constituye un severo toque de atención para el gabinete de Gorka Urtaran, alcalde de la capital alavesa, pero también un triunfo para el Partido Popular, que fue el que presentó la demanda.

El fallo fue emitido el 12 de mayo, si bien no fue anunciado hasta este miércoles. El propio Consistorio informó de que el TSJPV «entiende que la administración no debería apoyar» proyectos «partidistas» como los de Sare y Etxerat, plataformas vinculadas al nacionalismo vasco radical que abogan por el acercamiento masivo de presos de ETA, cuando no por su amnistía. El tribunal hace referencia, concretamente, a las dos subvenciones que el gabinete de Urtaran concedió hace tres años a estas asociaciones. Cada una de ellas recibió 5.000 euros de las arcas públicas.

Más subvenciones

Lógicamente la noticia fue celebrada en el PP, que fue el partido que demandó ante la Justicia las ayudas del Ayuntamiento a las asociaciones de presos. No obstante, los populares opinaron ayer que Urtaran debe reclamar «de inmediato» no solo las subvenciones de hace tres años, sino todas las que ha concedido a Sare y Etxerat desde que fuera investido alcalde de Vitoria.

La formación que lidera la popular Leticia Comerón hizo referencia en un comunicado a los 4.500 euros que la administración de Urtaran dio a Sare en 2016, a los 4.500 que concedió a Etxerat un año después y a otros 5.000 que se llevó esta última en 2018. En total, 18.500 euros «de todos los vitorianos» que el Gobierno municipal ha entregado en los últimos años a plataformas cercanas al nacionalismo radical. Apunta, asimismo, que las ayudas se concedieron por medio de una convocatoria que el alcalde «hizo a la medida» de estas plataforma.

«En una decisión inédita, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha financiado por primera vez en su historia con Urtaran de alcalde a asociaciones de apoyo a presos de ETA y su entorno, por medio de una convocatoria nueva de subvenciones de convivencia y diversidad», destacaron.

Una política que denunció en su día la edil del PP Ainhoa Domaica, quien advirtió de que la convocatoria de subvenciones «a medida» tejida por el Gobierno municipal dejaba en situación de inferioridad al resto de asociaciones que las reclamaron.

Propaganda de los reclusos

Finalmente se respaldó el programa de Etxerat, que entre otros planes en 2017 tenía los de celebrar un foto contra la dispersíon de presos políticos, la elaboración de un vídeo con testimonios de familiares de los reclusos y el reparto de propaganda por los colegios.