El PNV avisa que no se va a desgastar para negociar unos PGE que no tienen «visos de salir» Andoni Ortuzar vuelve a recordar al Gobierno sus «compromisos» en materia de transferencias

Adrián Mateos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, afirmó este martes que su formación no se va a desgastar para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no tienen «visos de salir» debido al rechazo de los partidos catalanes, ERC y PDECat. De esta forma respondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que previamente afirmó que el Gobierno ya está «cerrando el acuerdo» con los nacionalistas para sacar adelante las Cuentas.

«La realidad es que los dos partidos catalanes que son necesarios para el tema presupuestario han dicho ya que no entra dentro de su estrategia negociarlos —declaró Ortuzar en RNE—. Tampoco vamos a desgastarnos ni el Gobierno ni nosotros en una negociación que parece que tiene pocos visos de salir».

Por otro lado, el líder nacionalista volvió a presionar al Ejecutivo estatal para que comience a hacer efectivos los acuerdos que alcanzó con el gabinete de Mariano Rajoy el pasado año y que implican el traspaso de varias competencias al País Vasco. En este sentido, consideró que el «toque de atención» que él mismo lanzó a Pedro Sánchez durante la celebración del Alderdi Eguna (Día del Partido) sirvió para que algunos compromisos «se movieran», como en el caso del Tren de Alta Velocidad (TAV): «Pero donde no se están moviendo nada las cosas es en transferencias. Eso sí que nos preocupa», manifestó.

Al respecto, destacó que al PNV no le gusta «amenazar», pero insistió en que la falta de avances no genera «optimismo de cara al futuro». «Yo no le llamaría enfrentamiento, pero esto nos deja templados —aseguró—. Yo espero no tener que lanzar órdagos y que las cosas se cumplan».