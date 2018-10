El PNV amaga con sabotear al PSOE si no hay transferencia Ortuzar pide «respeto» para el partido que hizo que Sánchez «esté en La Moncloa»

Adrián Mateos

Andoni Ortuzar avisó el pasado domingo a Pedro Sánchez de que su inmovilismo comienza a agotar la «paciencia» de los nacionalistas. El presidente del PNV quiere las competencias que se le prometieron, y las quiere «ya». Por esta razón no le ha gustado la respuesta del PSOE, que a su parecer ha interpretado su intervención en el «Alderdi Eguna» (Día del Partido) como una «chiquillada». Ayer, las advertencias se convirtieron en amenazas: «Esto va en serio», subrayó el dirigente vasco, que no descartó tomar un nuevo rumbo y comenzar a votar en Madrid contra las medidas que proponga el partido socialista si este «no espabila».

Porque los nacionalistas ya no solo están preocupados, sino también «molestos» por la actitud mostrada por el Ejecutivo de Sánchez. En concreto, Ortuzar hizo referencia a las declaraciones públicas realizadas por ministras como Isabel Celaá o Magdalena Valerio, que informaron de que el traspaso de algunas competencias consideradas esenciales para el Gobierno vasco tendrá que esperar: «No es una prioridad», aseveró la ministra de Trabajo durante su visita de este lunes a Bilbao.

Una postura que no entiende el presidente del PNV, que este martes exigió al Gobierno «respeto» para el partido que «hizo posible que Sánchez esté en La Moncloa». En declaraciones a Radio Euskadi, el dirigente vasco volvió a recordar a los socialistas los «compromisos» que adquirieron el pasado mayo a cambio de su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy, entre los que se encuentran la transferencia de competencias como la de Prisiones o la de la Seguridad Social. Carteras que creía que serían cedidas a la administración vasca una vez derrocado el PP pero que, cuatro meses después, permanecen en dique seco.

De hecho, según Ortuzar tampoco se han cumplido acciones que con el PP «estaban hechas, que solo había que llevarlas al Boletín Oficial»: «Cosas que creíamos superadas, que tiene consignación presupuestaria… tarifas eléctricas… Están buscando las vueltas», sentenció.

«El domingo dije que el tiempo pasa y la paciencia se agota, y hoy hay menos tiempo y menos paciencia», añadió Ortuzar, que aseguró al Gobierno que sus advertencias no son «chiquilladas» ni un «teatrillo»: «El aviso es serio, no sé qué tenemos que hacer más —lamentó—. ¿Qué quieren? ¿Qué en la próxima votación votamos que no? ¿Qué la próxima vez que haya un intento de reprobación a un ministro o una ministra les digamos que no?».

En este sentido, consideró que el Ejecutivo socialista está «secuestrado» por PP y Ciudadanos, mientras que a los que le fueron «leales» en el pasado no se les «hace caso». «Nosotros volvemos a insistir hoy, con buen tono, seremos capaces de olvidar las palabras de ayer de la ministra portavoz, que haciendo amigos no tiene precio y conservando los amigos, menos, pero reclamamos acción —puntualizó—. Hay tiempo».