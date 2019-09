El PSE se alía en Bilbao con Bildu y PNV para pedir que no alejen a los abogados de ETA encarcelados El pleno del Ayuntamiento pide «evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad»

El grupo municipal del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao se alío en el pleno de ayer con EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos para reclamar que los abogados de ETA encarcelados, concretamente Arantza Zulueta y Jon Enparantza, cumplan su pena en cárceles próximas a la Comunidad Autónoma vasca. Durante el debate hubo tensiones entre los socialistas y el PP, cuya portavoz, Raquel González, dijo sentirse sorprendida por el respaldo del partido de Alfonso Gil a «una propuesta vergonzosa».

Fue EH Bildu el partido llevó al Consistorio la propuesta, en un principio destinada a exteriorizar la «preocupación» del pleno por el enjuiciamiento de los 47 abogados de ETA que el pasado 16 de octubre reconocieron que habían colaborado con la banda terrorista y que actuaban como nexo entre la dirección y los reclusos. Según la coalición soberanista, estos hechos están amparados «dentro del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libre expresión de las ideas».

No salió adelante el texto inicial, pero sí una propuesta de acuerdo consensuada por Bildu, PNV, Podemos y PSE. De esta forma, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao apeló al «cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria» para «evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad». O lo que es lo mismo, solicitó que los reclusos sean trasladados a cárceles próximas al País Vasco y se descarte «esa política de alejamiento y trato no humanitario» que, a juicio de la dirigente de Podemos Carmen Muñoz, «tampoco era justificable cuando ETA asesinaba».

En su turno de palabra, la popular Raquel González se mostró especialmente crítica con el PSE: «De Bildu no nos sorprende, tampoco del PNV, pero sí nos sorprende el apoyo del PSE, que apoya gustoso una propuesta de acuerdo vergonzosa», exclamó la portavoz del PP, que recordó que «los propios acusados reconocen los hechos». Quien le contestó fue Alfonso Gil: «No me va a decir usted a mí que no soy sensible con las víctimas del terrorismo, ente otras cuestiones porque hemos compartido trincheras», destacó el socialista.