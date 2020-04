Acusan al PNV de «señalar» a los no nacionalistas mediante la ikurriña El partido nacionalista llama a los ciudadanos a colgar en sus balcones la bandera vasca con motivo del Aberri Eguna

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 11/04/2020 10:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como no podía ser de otra forma, la alarma sanitaria provocada por el coronavirus ha alterado los planes del PNV de cara a las celebraciones del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) que organiza en Bilbao cada Domingo de Resurrección. No obstante, ha orquestado una serie de iniciativas ciudadanas destinadas a alimentar el fervor nacionalista.

«Vamos a adornar con ikurriñas nuestros balcones», proclamó esta semana el partido vasco, que insta a los vecinos a festejar esta jornada «más unidos que nunca». Incluso ha facilitado a través de internet banderas que pueden imprimirse y colorearse en casa: «Si tienes impresora, puedes sacar copias y dejarlas en los buzones de tus vecinos para que se animen», apunta.

No todos aplauden la iniciativa del PNV. Ni siquiera los socialistas vascos, sus socios en el Gobierno autonómico, que llaman a hacer un esfuerzo por las causas comunes «sin necesidad de banderas», como decía Idoia Mendia, su secretaria general. Más conciso, el candidato a lendakari de la coalición de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, intuye en la propuesta del PNV el propósito de «señalar a los no nacionalistas». En palabras del popular, se trata de una «intolerable encuesta de balcones» que busca «marcar a quien no sea patriota».

Una opinión que comparte el segundo de la coalición por Vizcaya, el líder de Cs Euskadi Luis Gordillo, que ayer lamentaba en redes sociales que el País Vasco «registra la tasa de infección por habitante entre sanitarios más alta» de España «mientras algunos están obsesionados por ver quién es más vasco durante su Aberri Eguna».