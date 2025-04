Pablo Iglesias usa el Garibaldi para proclamar a Podemos como la izquierda que «quiere poder sin prostituir su discurso»

A la presentación del último libro de Pablo Iglesias no le ha faltado detalle. La ocasión no merecía menos. En él, el fundador de Podemos no deja títere con cabeza y se desquita con una larga lista de personajes públicos a los que concede el ... honor de considerarlos sus «enemigos íntimos» como bien hace referencia el propio título de la publicación. Del Rey Felipe VI a Ana Rosa, pasando por el periodista Antonio García Ferreras y cómo no, la mismísima vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien acusa de haberse dejado seducir por los encantos de la fama mientras él se daba un baño de masas en su bar.

Claro que Iglesias jugaba en casa. Al final resultó que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, le hizo un favor impidiendo que celebrara la presentación en un centro cultural del madrileño barrio de Vallecas y forzándole a escoger la Taberna Garibaldi. Entre hoces y martillos, carteles del Che Guevara y demás proclamas antifascistas, Iglesias ha anunciado un 'crowdfounding' para ampliar precisamente el negocio y fundar un Garibaldi II, más grande y que pueda acoger a todas esas decenas de militantes morados que se han quedado este martes por la tarde a las puertas del establecimiento sin poder escuchar al líder fáctico de Podemos. No era difícil tampoco llenar el pequeño establecimiento, donde se ha echado en falta a rostros conocidos del partido. La portavoz adjunta, María Teresa Rodríguez, y el exjemad Julio Rodríguez, ambos en la actual ejecutiva morada, los únicos que se han dejado ver por el bar de Podemos. Irene Montero, de gira en Murcia; Ione Belarra, en el Congreso de los Diputados. Y es que, pese a abandonar todos sus cargos orgánicos en la formación así como la política institucional antes del verano de 2021, el propio Iglesias ha reconocido lo que era un secreto a voces, que nunca se llegó a marchar. «Me preguntan si voy a volver a la política; ¿cuándo me he ido yo de la política? Dirijo un canal de televisión. Hay pocas cosas más políticas que trabajar en los medios de comunicación», ha bromeado el fundador de 'Canal Red', la plataforma audiovisual del partido, al tiempo que ha dicho que la diferencia es que ahora se le ve «más feliz» y se divierte «más» que hace cuatro años. Noticia Relacionada Irene Montero sentencia que el «principal riesgo» de esta legislatura no es Podemos sino «el propio Sánchez» Patricia Romero La exministra de Igualdad, y ahora candidata morada a las próximas generales, sugiere que los socialistas han dedicado mayores esfuerzos estos años a «destruirles» que a gobernar El acto en sí apenas ha durado treinta minutos a los que ha de sumarse la hora entera que ha pasado firmando libros al grito de «¡Pablo, Pablo!' o del mítico »¡Sí se puede!', pero ha dado de sí para hacer repaso de las hazañas de Podemos, entre ellas, la de romper con la que Iglesias considera una «cláusula histórica» —«y que repetía también mucha gente de izquierdas», apunta— como es que «aquellos a los que el poder considera comunistas» lograrán entrar en el Gobierno de España. «Entienden que el poder es suyo y se vuelven locos si hay otra gente que llega a formar parte del reparto», incide al hilo de este asunto, haciendo referencia, por ejemplo, a la irritación que suscitó entre la «progresía» que Podemos logrará colocar a una persona de su cúpula en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). Tal es el caso de Mariano Muniesa. «La derecha siempre ha sido más lúcida y siempre ha tenido mayor conciencia de lo que presenta el poder, luchando por ocupar todos los espiados que la izquierda ha ignorado» El fundador morado no ha querido desaprovechar la ocasión ni el altavoz del que era consciente que tenía este jueves para hacer campaña por Podemos, ahora que se ha hecho oficial el anuncio de la exministra de Igualdad Irene Montero como elegida para encabezar una candidatura de izquierdas —«que no sea sólo de Podemos»— de cara a las próximas elecciones generales, previstas, salvo sorpresa, para el año 2027. En España, ha señalado en clara referencia a Sumar, «hace falta una izquierda que quiera poder sin prostituir su discurso. Esa fuerza es Podemos y eso es algo que aún no pueden soportar. [...] Queremos estar en el Consejo de Ministros al tiempo que no tenemos problema en reclamar el cierre de las bases estadounidenses y la salida de la OTAN, y de decir que el capitalismo es un sistema injusto cuyas reglas aspiramos a cambiar». A continuación, el que fuera exvicepresidente del Ejecutivo en la anterior legislatura ha reivindicado la necesidad de una izquierda que «quiera poder sin prostituir su discurso» y esa fuerza, ha dicho, es Podemos. En ese sentido, ha pedido imitar a la derecha de la que opina que «siempre ha sido más lúcida y siempre ha tenido mayor conciencia de lo que presenta el poder, luchando por ocupar todos los espacios que la izquierda ha ignorado». «¿Quiénes creen que los medios son neutrales? La progresía. ¿Y la judicatura independiente? Los 'progres'», se ha preguntado para a continuación concluir que «la izquierda debería imitar de la derecha la conciencia de lo que representa el poder» y por ello, animar a conquistar cada vez más espacio en los medios de comunicación, las grandes empresas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Judicatura de nuestro país. Todo ello para terminar sentenciando, una vez más, que «los tentáculos de penetración derecha son más potentes que los de la izquierda».

