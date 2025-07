Pablo Iglesias amplía su emporio mediático y llega a América Latina para luchar contra el «trumpismo mediático»

Pablo Iglesias bajó la intensidad de sus apariciones públicas unos días antes del último fin de semana de julio, pero no fue porque se hubiera ido de vacaciones. El exvicepresidente del Gobierno y exprofesor de la Complutense se encontraba comprobando cómo van las obras de la nueva oficina de Canal Red, su plataforma mediática, que ha abierto en Ciudad de México.

Y es que Iglesias está gozando de cierto éxito como empresario de la comunicación. Canal Red nació en marzo de 2023, cuando Iglesias ya había salido de la primera línea de la política aunque no de la vida pública por su aparición en diversos programas de televisión y radio. También varios de sus colaboradores habituales ya ejercen de tertulianos en espacios de TVE, entre otros.

En apenas dos años ha conseguido establecerse como un medio rentable que incluso se atreve ahora a llegar a América Latina, uno de los escenarios donde su ideología y mensajes han calado desde hace años. En países como Venezuela, Cuba o México aún tienen cierta relevancia pública, pese a que Podemos en España ya es un actor secundario de la vida política.

Económicamente, Iglesias no puede decir que sus proyectos no funcionen, aunque sea gracias a sus seguidores dispuestos a darle dinero. El exlíder morado no solo ha expandido su Canal Red, sino que recientemente tuvo que cerrar su Taberna Garibaldi original para mudarse a Lavapiés a otro local mucho más grande. Todo ello tras haber recaudado, según confirmó él, 140.000 euros mediante microdonaciones. El 'crowdfunding' y apoyos de los suscriptores y socios son, oficialmente, la base económica también de Canal Red.

Iglesias, contra «el trumpismo mediático»

El propio Pablo Iglesias fue el encargado de presumir de la llegada de su plataforma a América Latina, con toda una declaración de intenciones. En la misma entrada de las nuevas oficinas de Canal Red en Ciudad de México reza una proclama: «Nuestro norte es el Sur». A su lado, un fragmento de 'Nuestra América', del escritor revolucionario cubano José Martí: «¿A dónde va la América y quién la junta y guía? Sola y como un solo pueblo se levanta».

Cuando Iglesias anunció la expansión de sus plataformas a América Latina anunció que su intención era combatir el «trumpismo mediático» y «la internacional mediática reaccionaria», para lo cual quiere empezar a colar sus ideas políticas y sociales en América Latina.

Y no es una exageración: ya desde la misma petición de financiación no se querían declarar neutrales. «Canal Red América Latina es un medio objetivo, pero no neutral. Nuestra seña de identidad, que nos diferencia de los medios audiovisuales corporativos y sus agendas, es una línea editorial de izquierdas, comprometida con la defensa de los derechos humanos y del planeta», rezaban.