Suscribete a
ABC Premium

Portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Olaya Salardón: «No sabemos cómo se usa el dinero que las nucleares pagan por la Guardia Civil»

La mayor asociación del Cuerpo respalda las quejas laborales de los agentes y dice que las cursan desde hace años

Vidas en suspenso y mal pagadas para proteger a las nucleares

La portavoz nacional de Asociación Unificada de Guardias Civiles, Olaya Salardón
La portavoz nacional de Asociación Unificada de Guardias Civiles, Olaya Salardón belén díaz
Ana Sánchez

Ana Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es la organización profesional mayoritaria de este Cuerpo. Su portavoz nacional, Olaya Salardón, habla con ABC sobre las condiciones laborales que denuncian agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS), y respalda las quejas de una unidad de ... élite que tiene entre sus funciones proteger las nucleares. Fuentes oficiales de la Guardia Civil negaron este lunes tener constancia oficial de quejas y rechazaron cualquier incumplimiento en el reconocimiento de la jornada que los agentes realizan realmente. En el fondo de la polémica se encuentra la tasa que las centrales están obligadas a abonar cada año al Estado para sufragar el coste de la protección de la Guardia Civil. Salardón denuncia que el uso de ese dinero está rodeado de opacidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app