Olaya Salardón: «No sabemos cómo se usa el dinero que las nucleares pagan por la Guardia Civil»

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es la organización profesional mayoritaria de este Cuerpo. Su portavoz nacional, Olaya Salardón, habla con ABC sobre las condiciones laborales que denuncian agentes del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS), y respalda las quejas de una unidad de ... élite que tiene entre sus funciones proteger las nucleares. Fuentes oficiales de la Guardia Civil negaron este lunes tener constancia oficial de quejas y rechazaron cualquier incumplimiento en el reconocimiento de la jornada que los agentes realizan realmente. En el fondo de la polémica se encuentra la tasa que las centrales están obligadas a abonar cada año al Estado para sufragar el coste de la protección de la Guardia Civil. Salardón denuncia que el uso de ese dinero está rodeado de opacidad.

-Hay agentes del GRS que denuncian malas condiciones laborales pero Interior dice que no le constan quejas, ¿a ustedes les constan?

-Sí. Aunque oficialmente se afirme que «no consta» ninguna queja, los agentes destinados en centrales nucleares llevan años trasladando por los cauces internos la situación, mediante comunicaciones directas a los mandos y a través de asociaciones profesionales. En nuestro caso, AUGC ha registrado escritos formales exponiendo los problemas operativos, de jornada y seguridad, y en algunos casos se han iniciado procedimientos en la vía contencioso-administrativa para defender los derechos de los compañeros. Otra cosa es que esas quejas no se quieran reconocer o no se trasladen dentro de la estructura.

-La Guardia Civil también dice que la normativa de jornada se cumple y que cada agente percibe 500 euros por cada semana en una nuclear, ¿coinciden?

-No. La normativa de jornada y horarios se vulnera de manera reiterada en los GRS, y en la central nuclear esto se agrava aún más debido a la propia catalogación del servicio. A los agentes únicamente se les computan ocho horas, pero deben permanecer localizados el resto del tiempo, condicionados operativamente, sin posibilidad real de desconexión y sin el descanso adecuado que exige la orden general de jornada y horarios, y como dicta la Justicia. Los 500 euros semanales de la comisión no compensan en absoluto estas prolongaciones encubiertas de jornada ni el nivel de responsabilidad, presión y riesgo inherente a la protección de una infraestructura crítica. Además, ese complemento no es una retribución por exceso de horas, sino una cuantía asignada al puesto específico, por lo que no puede utilizarse como argumento para justificar incumplimientos sistemáticos de la normativa laboral interna.

Los agentes hacen su trabajo con profesionalidad, pero no cuentan con los recursos que exige un entorno de máxima sensibilidad. Insistir en que «todo es adecuado» no se corresponde con la realidad operativa

El riesgo de tener alumnos

-La Guardia Civil asegura asimismo que los medios son los adecuados.

-No. Las imágenes que habéis sacado hablan por sí solas. Los medios son claramente insuficientes y, en algunos casos, obsoletos. Hablamos de instalaciones que requieren equipos de protección, formación específica, sistemas de vigilancia modernos, vehículos y armamento adecuados, además de plantillas ajustadas a los estándares internacionales de seguridad en centrales nucleares. Los agentes hacen su trabajo con profesionalidad, pero no cuentan con los recursos que exige un entorno de máxima sensibilidad. Insistir en que «todo es adecuado» no se corresponde con la realidad operativa.

-Habla de plantillas adecuadas, ¿se usan agentes en prácticas?

-Hace al menos dos años la Guardia Civil decidió que los guardias alumnos en prácticas pudieran realizar ese periodo formativo en distintas especialidades. Antes sólo hacían prácticas en seguridad ciudadana rural y, tras consolidar el empleo, podían optar a los cursos de especialización. Ahora pueden incorporarse temporalmente a unidades como Tráfico, GRS u otras, durante seis o siete meses. En ese tiempo no consolidan la especialidad: siguen siendo guardias alumnos sujetos a evaluación. Una vez superado el proceso, pueden solicitar la revalidación de sus prácticas y obtener el título oficial. Al incorporarse estos alumnos, cada unidad recibe entre 20 y 30 efectivos adicionales. Son refuerzos que aumentan la fuerza disponible. Sin embargo, las centrales necesitan un servicio especializado y, mientras los alumnos no sean especialistas, no deberían asumir esas funciones porque no están preparados para responder ante un ataque. La realidad es que se está utilizando a estos alumnos para cubrir el déficit de personal especializado y ampliar la capacidad operativa.

-¿Ejercen allí funciones para las que no están preparados?

-Sí. Tras los dos primeros meses de instrucción, comienzan a trabajar junto al resto de la unidad, pero al no tener la especialidad consolidada hay tareas que no deberían realizar. Carecen de la habilitación necesaria para funciones como entradas y registros, asaltos, seguridad de altas personalidades o control de masas. Y, desde luego, no deberían ser responsables de la seguridad de una central en niveles elevados de alerta. Aun así, la Administración permite que esto ocurra, directa o indirectamente.

La información sobre el dinero que abonan las centrales para sueldos y material es opaca. Aunque lo preguntemos, las respuestas son siempre vagas

-¿Cuál es la proporción de alumnos de prácticas que pueden llegar a participar en la protección de una nuclear?

-Depende de las necesidades operativas, pero por lo general se alterna: aproximadamente mitad profesionales y mitad alumnos en prácticas.

-¿Perciben riesgo?

-Son compañeros con buena predisposición, pero no cuentan con la cualificación necesaria para desempeñar estas funciones. Ante un escenario real, ¿responderían igual que un profesional con años de experiencia específica? Creemos que es una práctica irresponsable y que la dirección de la central debería conocerlo. No sabemos si son conscientes de que parte del personal no está debidamente cualificado, cuando ellas pagan por disponer de especialistas. Precisamente por eso se eligió al GRS como unidad responsable.

-¿Conocen cómo se distribuye ese dinero que abonan las centrales? Cuánto va a sueldos, cuánto a material...

-No. Es información opaca. Aunque lo preguntemos, las respuestas son siempre vagas.

-¿Qué respuesta reciben?

-Siempre negativa. Alegan que son datos que no pueden facilitar y que no forman parte de nuestras competencias.

-¿Algún mando les recomienda que no insistan?

-Cuando se realizan escritos solicitando información o quejas sobre las centrales u otro servicio, la respuesta suele ser frenar cualquier iniciativa desde las jefaturas de los grupos. A la Guardia Civil en general no le gusta ese tipo de acciones.

-Los agentes que denuncian esta situación quieren permanecer en el anonimato porque aducen miedo a represalias, ¿son posibles?

-Sí, claro. El régimen y el Código Penal Militar facilitan que pueda imponerse una sanción casi en cualquier momento.