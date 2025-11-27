Suscribete a
Ábalos ya está el Supremo para declarar ante el juez

¿Qué ocurre si un diputado entra en prisión? El caso Ábalos

El exministro no podría votar ni cobrar como diputado si entra en prisión. Al haber ya un auto de procesamiento, su ingreso en la cárcel suspendería su escaño

Moncloa ve a Ábalos «acorralado» y avisa: «No hay nada que hacer por él»

EDITORIAL | Un cadáver político

José Luis Ábalos en el Congreso
José Luis Ábalos en el Congreso
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Baya

El Congreso de los Diputados mira de reojo a la situación judicial de José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ahora diputado del Grupo Mixto, declarará este jueves en el Tribunal Supremo después del auto de procesamiento que ... dictó el juez contra él, Koldo García y Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19.

