La número dos de Mazón pone ahora en duda que muriesen 37 personas dependientes el 29-O

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha puesto en duda este lunes la cifra de personas dependientes fallecidas durante la dana que ella misma había ofrecido previamente. En una respuesta parlamentaria a una diputada autonómica socialista, aseguró el ... pasado septiembre que 37 usuarios del servicio de teleasistencia habían muerto como consecuencia directa de la riada del 29 de octubre del 2024. «No se corresponde exactamente con la realidad», ha afirmado ahora, en la comisión de investigación del Congreso por la trágica gota fría que se cobró solo en la provincia de Valencia 229 víctimas mortales.

El matiz que introduce Camarero es nuevo y pone en duda que 37 personas dependientes perdiesen la vida por la dana. «Hay una respuesta parlamentaria que no se corresponde exactamente con la realidad, pero hubo un número importante. La respuesta parlamentaria dice 37 porque sale de la información que da la propia empresa que lo que hace es dar de baja durante las semanas siguientes al 29 de octubre a aquellas personas que les dicen que sus familiares han fallecido. No se corresponde exactamente porque algunas de esas personas fallecieron antes de la dana o después de la dana. Pero, en todo caso, es verdad que hay personas con el servicio de teleasistencia que fallecen ese día», ha respondido Camarero ante la pregunta del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna de cuántos usuarios de la teleasistencia murieron aquel día. (INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN)

