Comisión de investigación por la dana

La número dos de Mazón pone ahora en duda que muriesen 37 personas dependientes el 29-O

Matiza que dio esa cifra en base a datos de la empresa encargada de la teleasistencia, pero que algunas fallecieron «antes o después» de la riada

Acusa a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Aemet de ocultar información clave al Cecopi

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, mira su reloj durante la comisión de investigación del Congreso por la dana
Juan Casillas Bayo

Madrid

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha puesto en duda este lunes la cifra de personas dependientes fallecidas durante la dana que ella misma había ofrecido previamente. En una respuesta parlamentaria a una diputada autonómica socialista, aseguró el ... pasado septiembre que 37 usuarios del servicio de teleasistencia habían muerto como consecuencia directa de la riada del 29 de octubre del 2024. «No se corresponde exactamente con la realidad», ha afirmado ahora, en la comisión de investigación del Congreso por la trágica gota fría que se cobró solo en la provincia de Valencia 229 víctimas mortales.

