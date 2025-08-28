Suscribete a
La 'novia viuda' de Villalba

El 6 de abril de 1990 Rossana era feliz. Al día siguiente se casaba con José Manuel Santarem. Esa noche el joven salió a tomar unas copas. Un guardia civil lo mató de un disparo

Comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra el Guardia Civil José María del Río Cárdenas, en 1992
Comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra el Guardia Civil José María del Río Cárdenas, en 1992 JAIME GARCÍA
Pablo Muñoz

Rossana y José Manuel, un electricista de Villalba (Madrid), eran novios desde hacía tres años y se iban a casar. El día anterior a la boda, por la tarde, la pareja había estado en la que iba a ser su casa para ultimar los últimos ... detalles. Había nervios, claro; pero sobre todo estaban llenos de ilusión. «Lo pasamos muy bien», relataba a ABC la joven días después de los hechos. «Hablamos de lo que íbamos a hacer, de nuestra vida en común, de la boda... A las once y media de la noche lo dejé en su casa y yo me fui a la mía, en Torrelodones. Quería descansar porque mis compañeras de la peluquería me insistían en que debía dormir bastante porque de esa forma el maquillaje se aplica mejor».

