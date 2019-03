Las seis noticias de hoy, viernes 1 de marzo, que debes conocer

1. Castilla y León se rebela contra la prohibición de la caza. Castilla y León está en pie de guerra. Pocos asuntos habían generado, por un lado, tanto consenso político como, por otro, unánime clamor social como la suspensión cautelar de la caza acordada esta semana por la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los jueces respondían así a la petición presentada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) contra el decreto de aprovechamientos cinegéticos impulsado por el Gobierno regional. Partidos políticos, organizaciones agrarias, Federación Regional de Municipios y Provincias (FEMP), Colegio de Ingenieros de Montes y Federación Regional de Caza, entre otros, han alzado la voz contra la medida decretada por el tribunal vallisoletano que supone un auténtico torpedo en la línea de flotación no solo de la caza, sino, sobre todo, del mundo rural. El volumen de negocio que genera la caza en Castilla y León, superior a los 500 millones de euros y los 8.000 empleos que dependen de ella, son datos que avalan la importancia de la actividad cinegética que, además, condiciona la producción agrícola y ganadera pendiente siempre de los daños que puedan provocar los animales salvajes.

2. Pedro Sánchez lanza una batería de decretazos sin posibilidad de enmienda. A cinco días de disolver las Cortes y un mes de las elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez comenzará hoy a usar el Consejo de Ministros para aprobar una batería de medidas sociales electoralista, que dispararán el gasto público y que amenazan con reintroducir ciertas rigideces en la economía. Este viernes prevé aprobar la reforma del alquiler y la norma de igualdad laboral. Lo hará por decreto, y ante la disolución del Congreso el próximo martes su convalidación pasará directamente a la Diputación Permanente, donde los grupos parlamentarios solo tendrán posibilidad de votar sí o no, pero no de pedir enmiendas. Esta inusual práctica parlamentaria ha generado malestar en la Cámara baja. No solo el PP y Ciudadanos, sino también el PNV y hasta Podemos han acusado a Sánchez de hacer precampaña de cara al 28-A desde La Moncloa con decretos y socavando el debate parlamentario. A diferencia de los decretos que se votan en el Pleno, en la Diputación Permanente, que los tramita cuando las Cortes están disueltas, los grupos no pueden solicitar que se tramiten como proyecto de ley, lo que les permitiría enmendarlos después.

3. La Comunidad de Madrid crece al 3,7% anual por cuarto año y supera el nivel previo a la crisis. A toda máquina. Así marcha la economía madrileña, a juzgar por los datos de la Contabilidad Regional que ha hecho públicos la consejera Engracia Hidalgo. De acuerdo con los mismos, cada día se crean 320 puestos de trabajo, en Madrid ha surgido una de cada cinco nuevas empresas de las creadas en España. Y el PIB lleva creciendo al 3,7 por ciento –1,2 puntos por encima de la media nacional, que creció un 2,5 por ciento el pasado ejercicio– de forma consecutiva durante los últimos cuatro años. La economía madrileña sigue funcionando como la «locomotora» de otro tiempo. En el último trimestre, el PIB se incrementó un 3,4 interanual, lo que supone que se hayan pasado 20 trimestres consecutivos creciendo por encima del 3 por ciento, concretamente desde 2014. De este modo, el PIB madrileño se encuentra por encima de los niveles previos a la crisis, y el producto interior bruto nominal por habitante es de 33.824 euros en la región, 8.760 euros por encima de la media nacional y el primero de las comunidades españolas.

4. Bolsonaro da su respaldo a Guaidó sin recibirlo con honores de jefe de Estado.Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países, se reunió ayer en Brasilia con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los más críticos con la dictadura de Nicolás Maduro, y con su canciller, Ernesto Araujo. Bolsonaro dio su apoyo a Guaidó como «una esperanza» en el proceso de recuperación «lo que los venezolanos desean: democracia y libertad». «A veces nos preguntamos cómo puede un país rico y próspero, con un pueblo maravilloso, llegar a la situación caótica» de Venezuela, afirmó el derechista Bolsonaro, que cargó contra la izquierda. «Le gustan tanto los pobres que terminan multiplicándolos», afirmó en una declaración junto a Guaidó. «No ahorraremos esfuerzos, obviamente, de la legalidad de nuestra Constitución y de nuestras tradiciones para que la democracia sea restablecida en Venezuela», aseguró Bolsonaro, deseando «una Venezuela libre, próspera, democrática e económicamente pujante». «Dios es brasileño y venezolano», llegó a proclamar.

5. Trump y Kim se acusan mutuamente del fracaso del acuerdo sobre desarme nuclear. Rompiendo una vez más todas las normas de la diplomacia, Donald Trump hizo saltar ayer por los aires su segunda cumbre con Kim Jong-un en el último minuto. Aunque la Casa Blanca había anunciado el día anterior la firma de una declaración final tras las reuniones de la mañana y un almuerzo conjunto de trabajo, el magnate dejó plantado al joven dictador cuando la mesa estaba ya puesta. De improviso, su delegación se marchaba del hotel Metropole de Hanói, donde se estaba celebrando su encuentro con Kim Jong-un, rumbo al JW Marriott, donde Trump se ha alojado estos días. Junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, allí explicó su versión de lo sucedido en una rueda de prensa a la que asistió ABC, seleccionado entre los medios que cubrían la cumbre. «Ha sido por las sanciones. Básicamente, querían que fueran levantadas por completo y no podíamos hacer eso. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las zonas que queríamos, pero no podíamos renunciar a todas las sanciones por eso. Así que seguiremos trabajando y ya veremos», contó el presidente de EE.UU.

6. Rodrigo conduce al Valencia a una final de Copa once años después. Al Betis se le escapó la posibilidad de disputar la final de la Copa del Rey que se jugará en su estadio el próximo 25 de mayo y el Valencia será el que esté ese día en el Benito Villamarín para disputar el título al Barcelona. En un partido con más emoción y nervios que fútbol, un gol de Rodrigo en el segundo acto sentenció la eliminatoria y desató la fiesta en Mestalla, que vibró y no paró de empujar a su equipo. El empate de la ida (2-2) obligaba al Betis a marcar en Mestalla, esta noche una caldera permanente que no descentró a su rival. Los sevillanos mantuvieron la cabeza fría en el inicio y se mostraron fieles a su estilo de toque para buscar el gol que le guiara a la final. Con un Valencia bien organizado y refugiado en su campo, la paciencia de los verdiblancos resultó desesperante en algunas fases de un primer tiempo en el que un disparo de Joaquín y un lanzamiento de falta de Canales buscando la escuadra fueron sus primeros avisos. No mejoró la cosa en el segundo acto, donde los andaluces se mantuvieron fieles a su estilo hasta el pitido final y se encontraron con un gol de Rodrigo y un muro en forma de finalista, once años después, de la Copa del Rey.