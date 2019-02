Las seis noticias de hoy, jueves 28 de febrero, que debes conocer

1. Rajoy aplicó el 155 porque «lo que es España lo deciden todos los españoles». Ante la subversión del orden constitucional y la necesidad de preservar la convivencia ciudadana, el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy no tuvo otra alternativa que no fuera la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Así lo explicó ayer en el Tribunal Supremo el expresidente del Gobierno, el único que tenía en su mano la posibilidad de apretar el botón para activar un precepto nunca antes utilizado en España. El 155 implicó, entre otras medidas, el cese de los miembros del «govern» y la convocatoria de unas nuevas elecciones que devolvieran la normalidad democrática a Cataluña, algo «inédito». Rajoy, el tercer testigo que compareció ayer en la octava sesión del juicio del «procés», recordó que los líderes independentistas sabían que el referéndum que iban a celebrar estaba fuera del marco legal. «España es lo que quieran los españoles y no una parte de ellos». Rajoy insistió en que que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, «y nadie, ni el Ejecutivo, ni los representantes de una autonomía, ni un supuesto comité de soberanistas, pueden cambiar eso».

2. El Gobierno suprime la palabra «Venezuela» de la cena de gala. El Gobierno de España se molestó ayer porque el presidente de Perú, Martín Vizcarra, hablara de Venezuela en público en el Congreso de los Diputados, donde «hay sensibilidades distintas», y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ocultó su contrariedad. Tampoco gustó que el presidente de un país, Perú, mencionara a un tercero, Venezuela, y no se ciñera exclusivamente a las relaciones bilaterales con España. Según fuentes próximas a La Moncloa, el día para hablar de Venezuela no era ayer, sino hoy y en privado, en el encuentro que mantendrán este mediodía Vizcarra y el jefe del Gobierno, quienes harán después una declaración institucional conjunta. En estas circunstancias, la palabra «Venezuela» no se oyó anoche en toda la cena de gala que ofrecieron Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real al presidente de Perú y a su esposa con motivo de la visita de Estado que están realizando a nuestro país. Ni el Rey ni el mandatario peruano citaron al país suramericano en sus brindis, y Vizcarra tuvo que hacer malabarismos para reafirmar su defensa de una Venezuela libre y democrática y pedir el apoyo de España sin citarla.

3. Los decretazos de Sánchez comprometerán un gasto de al menos 2.300 millones. La cocina de las ideas del PSOE está a toda mecha para tener preparada una batería de medidas electoralistas con las que concurrir a las elecciones del 28 de abril. El desequilibro en las cuentas públicas no va a ser un impedimento para que el presidente de Gobierno nutra su programa electoral con más gasto público. Ha renunciado definitivamente a realizar cualquier ajuste del déficit público con la aprobación de nuevas figuras impositivas, como comprometió, pero pretende sacar adelante varios decretos con materias sociales que llevan aparejado desembolso. En la parrilla de salida está un decreto de Igualdad que aprobará el viernes el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra y vicepresidenta Carmen Calvo. La medida estrella en este caso es igualar los permisos de maternidad y paternidad en dos años. Junto a esta norma exprés, el Ministerio de Trabajo perfila un segundo decreto urgente con mejoras sociales en las que figura que el Estado vuelva a cotizar por las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia. También recuperará el subsidio por desempleo para parados de 52 años y habrá mejoras en las prestaciones familiares. En total, casi 2.300 millones de euros.

4. Kim Jong-un, en la cumbre con Trump: «No soy pesimista, saldrá un buen resultado». Tras su primera conversación en la cena de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, han retomado este jueves la segunda jornada de su cumbre en Vietnam. En el mismo hotel donde se encontraron anoche, el Metropole de Hanói, se han reunido a las nueve de la mañana (tres de la madrugada, hora peninsular española) para seguir discutiendo sobre el desarme nuclear de Corea. «Hemos hecho muchos esfuerzos hasta ahora y hemos pensado que es el momento de venir a Hanói, sentarnos juntos y empezar este maravilloso diálogo. Les aseguro que haré todo lo que me sea posible para traer un buen resultado a la cumbre», declaró Kim Jong-un con parquedad ante las cámaras. Sentado a su lado, un Trump mucho más suelto y acostumbrado a los periodistas volvió a tirar de su grandilocuencia retórica. «Es genial estar aquí con usted y estoy seguro de que, en los próximos años, nos reuniremos muchas veces. Y seguiremos juntos después de la cumbre y después de hayamos llegado a un acuerdo», le dijo zalamero.

5. Más de 300 militares venezolanos han desertado a Colombia. «Nos han obligado a ser leales al régimen». Es la confesión de algunos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se han desligado de Nicolás Maduro en Colombia. El 23 de febrero, día en que se suponía que entraría la ayuda humanitaria a Venezuela, comenzaron a llegar al país vecino militares manifestando su desconocimiento con el gobierno usurpador. Aseguran que la orden del régimen a los uniformados ha sido «masacrar» al pueblo venezolano. Hasta hoy, 326 militares han llegado a territorio colombiano buscando refugio al gobierno de Iván Duque. Los oficiales de la Fuerza Armada venezolana llegan al país vecino con sus uniformes y sus armamentos, y son pocos los funcionarios que llegan vestidos de civil y con su grupo familiar. El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, ha dicho que no descarta que esa cifra aumente en los próximos días. Según Krüger Sarmiento, muchos de los que cruzan hasta Colombia «huyen de Venezuela» y piden ayuda a las autoridades colombianas ante la falta de comida y la crisis política de su país natal». La «presión» de los «colectivos» (paramilitares o grupos civiles apoyados por el régimen con armas) es otra de las razones por las que salen de Venezuela los militares de la GNB.

6. Suárez rompe por completo al Madrid. El Barcelona alcanza su sexta final de Copa del Rey consecutiva, algo que nadie ha hecho, y el Madrid va encaminando su temporada al desastre que presagiaba su planificación. El partido enfrentó a Vinicius y el Madrid de los Lucas (cogidos con alfileres por el debutante Solari) contra Messi y, sobre todo, Suárez y Stegen, dos figurones en el Bernabéu. El público hizo el trabajo que le habían pedido y al iniciarse el partido el estadio era un lugar encendido. El Madrid se enganchó a ese ritmo, conectó muy rápido. Esperó en tres cuartos y estuvo muy compacto, firme en defensa, saliendo al ataque con un juego directo. Vinicius acabó siendo el destino final. El Madrid tuvo desde el inicio problemas para sacar la pelota. Algunas de las pocas aproximaciones culés venían entonces por pérdidas suyas. Se apreció cierto temblor en Varane. Al Madrid le costaba salir, pero en cuanto lo hacía, el juego de desencadenaba hacia Vinicius. De él salieron las mejores oportunidades blancas. Pocas había generado el Barcelona cuando Suárez, tras jugada personal de Dembélé, embocó un balón que rajó al Madrid. Llegarían veinte minutos después los dos que pusieron la puntilla a la semifinal, con el uruguayo como protagonista final.