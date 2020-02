Las seis noticias imprescindibles de hoy, viernes 7 de febrero

1.- Montero no pagará el IVA a las comunidades, pero les permitirá más déficit y deuda a tipo 0. Hacienda ha abierto la mano para tratar de contentar a las comunidades díscolas por el impago de 2.500 millones de euros en ingresos del IVA en 2019. La ministra María Jesús Montero ha señalado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante los consejeros regionales, que no tendrá en cuenta esta falta de recursos para juzgar si una región se ha desviado o no del objetivo de déficit del año pasado, que era del 0,1% del PIB. Es decir, si una comunidad cerró con un desequilibrio del 0,2% en 2019 pero, al descontar los ingresos que no percibió por el impuesto, este hubiera sido del 0,1%, la autonomía quedará a ojos de Hacienda como cumplidora y no sufrirá los controles reforzados del Ministerio.

2.- Torra espera sacar una fecha para el referéndum de la mesa de negociación con Sánchez. El presidente catalán, Quim Torra, tiene unas altas expectativas de lo que puede sacar de la mesa de diálogo y negociación con el Gobierno a corto plazo. Según ha expresado en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, pretende acordar no solo la celebración de un referéndum sino una fecha para su realización. Según ha declarado el dirigente independentista, el camino de la región hacia la secesión es «irreversible». «Seremos independientes», ha afirmado en declaraciones al medio internacional. A su vez, Reuters destaca en la introducción a la entrevista que Cataluña declaró «brevemente» su independencia en ocutubre de 2017 tras un referéndum considerado «ilegal» por los tribunales.

3.- Detenido el hombre que agredió a un guardia civil en una nueva reyerta nocturna en Alsasua. La Guardia Civil ha detenido al hombre que agredió, en la madrugada del miércoles al jueves, a uno de sus agentes en la localidad navarra de Alsasua. Ahora, según han confirmado fuentes oficiales del Cuerpo, se le tomará declaración con el objetivo de que pase a disposición judicial lo antes posible. El incidente, en el que el efectivo del Instituto Armado resultó herido leve después de que el detenido le propinara una patada en pleno proceso de identificación, tuvo lugar coincidiendo con la festividad de los quintos de Santa Águeda.

4.- García Aguado, el «Hermano Mayor», dimite como director de Juventud de la Comunidad. El director general de Juventud de la Comunidad, Pedro García Aguado, conocido por ser exjugador de waterpolo y presentador del programa «Hermano Mayor», ha presentado este viernes su dimisión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya que ha decidido volver a su actividad anterior como conferenciante para resolución de conflictos familiares. García Aguado ha señalado, en un carta a la que ha tenido acceso Efe, que estos meses frente a la coordinación de Juventud han sido «intensos, fructíferos y muy satisfactorios» pero ha concretado que será «más útil estando cerca de las familias».

5.- La increíble historia de Mohuad: el mayor ladrón de móviles en bicicleta. Esta es la historia de Mohuad, marroquí de 29 años, uno de los ladrones comunes más buscados y singulares de los últimos meses en Madrid. Se trata de un sujeto que cometió 25 atracos a lomos de su bicicleta. Solía apoderarse de los móviles de sus víctimas, por el método del tirón, cuando caminaban tranquilamente por la calle. Y emprendía la huida sobre dos ruedas. La Policía Nacional ya lo ha detenido. Fuentes del caso indicaron que el sospechoso desarrolló «importantes medidas de autoprotección» para no ser detenido por los agentes, lo que le llevó incluso a dormir en la terraza de su vivienda, en Vallecas, para poder vigilar durante la noche si había presencia policial en la zona donde actuaba.

6.- Científicos chinos aseguran que el pangolín podría ser el huésped del nuevo coronavirus. Investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China han identificado a los pangolines como el huésped intermedio más probable del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Así, hipotetizan que el virus se originó en murciélagos y, posteriormente, pasó a estos animales. El equipo de investigación analizó más de 1.000 muestras de metagenoma de animales salvajes. La detección biológica molecular reveló que la tasa positiva del virus en los pangolines era del 70 por ciento. Los investigadores aislaron aún más el virus y observaron su estructura con un microscopio electrónico. Descubrieron que la secuencia del genoma de esta cepa era un 99 por ciento idéntica a la de las personas infectadas.