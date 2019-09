Las seis noticias imprescindibles de hoy, viernes 6 de septiembre

1.- Vox valorará coaliciones puntuales con PP y Cs en el futuro, pero ahora no ve las condiciones. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que esta mañana no ha estado «claro» en la entrevista en TVE en la que no ha descartado una posible coalición con PP y Ciudadanos en las provincias «con menos escaños». «PP y Cs por su camino, nosotros por el nuestro», ha asegurado en sus perfil de Twitter el portavoz. Para Espinosa de los Monteros, «España Suma es una operación de propaganda política». «Todavía algunos no tienen claro si invitarnos. Que no se molesten», ha añadido en el mismo mensaje.

2.- Los pisos-contenedor de Colau, criticados por la prensa inglesa de izquierdas: «Latas de sardinas para pobres». Desde finales de agosto el barrio Gótico de Barcelona está viendo como se alza un diferente edificio de viviendas. El bloque de pisos-contenedor que Ada Colau ha impulsado de manera rompedora para dar soluciones habitacionales de urgencia y acoger temporalmente a familias vulnerables con problemas de vivienda está a ultimándose para estar listo este octubre, cuando se prevé que entren los primeros inquilinos. El edificio, ubicado en la calle Nou de Sant Francesc, muy cerca de la Rambla, tendrá cuatro plantas y doce pequeños pisos en total. El proyecto, bautizado como Aprop, ha despertado una gran controversia ya que algunos sectores cuestionan si esta opción es una vivienda digna como la que Ada Colau, exlíder de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha reclamado siempre. Con todo, el Ayuntamiento remarca que es una solución temporal y que además es más rápido y económico de impulsar.

3.- España vence a Italia con una exhibición defensiva y se mete en cuartos de final. No falló España en el momento clave. Como suele hacer siempre, ganó cuando menos se la espera. Una historia que se repite y que parece no tener final. Porque ante Italia, tras un inicio de campeonato irregular, la selección volvió a ser el equipo fiable y competitivo que tanto reclamaba Scariolo. Un conjunto compacto que se agarró a la defensa para cimentar el triunfo que le clasifica directamente para cuartos de final, donde se enfrentará a Polonia o Argentina la próxima semana. Antes , espera Serbia el domingo, en un choque que decidirá el primer puesto del grupo. España quiso ser fiel a su campeonato y protagonizó otro inicio de encuentro para olvidar. «Voy a tener que decirles que empiecen mal», bromeaba Scariolo tras el partido. La puesta de escena, a pesar de las advertencias del italiano, fue un desastre. Se sucedían las pérdidas –seis en los primeros siete minutos–, mientras Italia campaba a sus anchas por la pista.

4.- Se vendieron 298 kilos de la nueva marca de carne mechada contaminada con listeria en cuatro provincias. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha decretado este viernes a las 12.58 horas una segunda alerta alimentaria de alcance nacional sobre carne mechada que se vendía bajo la marca «Sabores de Paterna», ubicada en la localidad gaditana de Paterna de Rivera, el mismo día que ha confirmado que uno de los lotes del embutido que salieron de la citada fábrica estaba contaminado con listeria monocytogenes. Según ha informado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, este mismo viernes se ha paralizado la producción de todos los embutidos de la planta de Sabores de Paterna, que distribuye por establecimientos de cuatro provincias: Cádiz, Málaga, Huelva y Madrid. El resultado del análisis positivo realizado por un laboratorio de Almería de la Junta de Andalucía se conoció a las diez de la mañana.

5.- Un antioxidante puede ser la causa de la epidemia de pulmonías por vapeo en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan si un antioxidante detectado en varios líquidos empleados para fumar cigarrillos electrónicos es el causante de los más de 400 casos de pulmonía diagnosticados en todo el país, tres de los cuales han resultado mortales. Aunque ese compuesto orgánico, conocido como tocoferol, no ha sido identificado en absolutamente todos los casos de pulmonía lipoidea detectados en EE.UU., de momento es la única pista que los médicos tienen para hallar el motivo real de esta misteriosa crisis sanitaria.

6.- Caso Blanca Fernández: «Tenía planes, ingresos... no había ninguna razón para pensar en nada raro». La última escapada de la campeona olímpica Blanca Fernández Ochoa, de 56 años, acabó de forma trágica. Se perdió entre las montañas del Valle de Fuenfría, esas que tantas veces recorrió a solas o acompañada de su familia. Ahora, a falta de conocer las causas exactas de su muerte, su familia solo expresó un deseo: «Saber que no sufrió. Queríamos encontrarla con vida. Al no estar ya entre nosotros, solo nos importa eso». Así lo indicó el portavoz de la familia, Adrián Federighi, roto por el dolor. Ya sabía que habían hallado pastillas de litio -había varios frascos algunos semivacíos- y una botella de vino junto al cadáver de su cuñada, como adelantó ABC. No obstante, se mostró cauto a la espera de la información policial.