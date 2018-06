Las seis noticias imprescindibles para este viernes

1. España prevé recibir un número «equilibrado» de refugiados que están en Alemania. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido ante la canciller de Alemania, Angela Merkel, a que España reciba un número «equilibrado y admisible» de refugiados que entraron en ese país por la frontera con Austria, según fuentes españolas. Sánchez ha trasladado ese compromiso a Merkel en la reunión que ambos tuvieron en Bruselas junto al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en los márgenes de la segunda jornada del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno se ha referido a ese compromiso y ha explicado que ahora se analizará el número concreto de refugiados que están en Alemania llegados a través de la frontera austríaca y que acogerá España, según ha señalado en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre.

2. Llarena da dos días a los 14 exmiembros del Govern procesados para abonar la fianza de 2,1 millones de euros. El magistrado impuso esta cuantía como responsabilidad civil por el supuesto dinero público empleado para sufragar el referéndum independentista ilegal, a lo que se añade un tercio que suma la ley para garantizar el futuro cumplimiento de esta responsabilidad. En el caso de que no abonen esta fianza, impuesta en el auto de procesamiento, que ya es firme, el juez anuncia que se procederá al embargo de bienes en la cantidad necesaria para cubrir el pago. Los catorce antiguos gobernantes catalanes encausados por empujar hacia la secesión por las vías ilegales responden de forma solidaria frente a este pago. Llarena les emplaza a pagar en una providencia.

3. La directora del Público: «Pablo Iglesias me dijo que RTVE dependía de Podemos». El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado el acuerdo con el PSOE para proponer a Andrés Gil, redactor jefe de política de eldiario.es, como candidato a presidente de RTVE; una decisión que se ha dado de bruces con las reticencias del PNV y de ERC. La polémica se ha agravado cuando Ana Pardo de Vera, directora del diario Público, ha lanzado un hilo de tweets en que cuenta que Iglesias la llamó el pasado lunes para anunciarle que «el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos». También explica que líder de la formación morada le ofreció presidir la corporación de manera provisional.

4. Susan Sarandon, entre las 600 detenidas en la manifestación contra la política migratoria de Trump. Unas 600 mujeres, entre ellas la actriz Susan Sarandon y alguna congresista, fueron detenidas en una marcha femenina contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Un total de 575 mujeres han sido arrestadas por haberse manifestado ilegalmente en un acto dentro de la protesta, que buscaba expresar el rechazo a las políticas de separación de familias de inmigrantes irregulares y su detención impulsadas por el magnate, según ha informado Efe. Estas detenciones, que fueron posteriores a una marcha de centenares de mujeres por las calles de la capital, ocurrieron en el edificio Hart del Senado estadounidense.

5. Líderes de la Unión Europea urgen acordar la aplicación territorial del Brexit en Gibraltar. Si la crisis migratoria no hubiera concentrado toda la atención del Consejo Europeo, la cuestión más acuciante hubiera sido la parálisis en las negociaciones del Brexit. Según el calendario más conservador, el acuerdo sobre la «salida ordenada» del Reino Unido de la UE debe estar listo en octubre para que pueda ser ratificado por todos los países en abril del año 2019, fecha en la que se producirá inexorablemente ese divorcio, con o sin pacto. Por ello, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, apeló hoy al gobierno británico para que «ponga las cartas sobre la mesa» y a los demás países de la UE les ha pedido que se preparen para un Brexit sin acuerdo. Uno de los asuntos pendientes es el de Gibraltar, que fue mencionado en las conclusiones de la cumbre a petición del nuevo Gobierno español, en términos similares a los que ya acordaron en la pasada cumbre de marzo, en una formulación que pide que se aclare el estatus del Peñón una vez que se produzca la salida de Reino Unido de la UE.

6. Putin no acudirá al España-Rusia y no se verá con el Rey. El Kremlin ha confirmado este viernes que el presidente ruso, Vladimir Putin, no asistirá al encuentro que enfrentará el domingo a las selecciones de fútbol de España y Rusia y ha señalado que "no está programado un cara a cara" con el Rey Felipe, que sí acudirá al palco del estadio Luzhniki de Moscú. «La agenda del Rey prevé una estancia bastante corta en Moscú. De hecho, llegará solo para asistir al partido y abandonará Rusia enseguida», ha declarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al ser interrogado sobre la posibilidad de una reunión bilateral, según la agencia de noticias Sputnik.