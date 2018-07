Las seis noticias imprescindibles para este martes

1. Llarena suspende a Puigdemont y a los cinco diputados presos. El juez ha suspendido en funciones al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los otros diputados presos (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) y deja en manos del Parlamento catalán la posibilidad de que sean sustituidos por otros parlamentarios de su candidatura. A Toni Comin y a Meritxell Serret, huidos en Bélgica, no les suspende todavía al haber anunciado ambos que recurrirán en reforma el auto de procesamiento, lo que hasta el momento no habían hecho. El juez explica su decisión en el auto de conclusión de la causa del órdago independentista que ha dictado este martes, en el que declara la rebeldía de los procesados fugados: Puigdemont, Comín, Lluis Puig, Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel.

2. Cristiano Ronaldo abandona el Real Madrid y se marcha a la Juventus. El Real Madrid y la Juventus han acordado el traspaso de Cristiano Ronaldo al equipo italiano después de nueve años de andadura en el equipo español. Los dirigentes y profesionales de ambos clubes concretaron junto a Jorge Mendes los detalles de una operación que rondará los 112 millones de euros, dieciocho más de los pagados por el club blanco al Manchester United en 2009. Cien millones serán pagados por la Juventus al Real Madrid en dos ejercicios y los otros doce irán a parar al Sporting de Lisboa y al Manchester United por derechos de formación.

3. Rescatadas todas las personas atrapadas en la cueva de Tailandia. Después de 17 días de angustia, el milagro se ha hecho realidad. Los cinco últimos atrapados que quedaban en la ya famosa cueva de Tham Luang, al norte de Tailandia, han sido rescatados este martes. Se suman así a los ocho que ya habían sido sacados de la caverna el domingo y el lunes, cerrando con final feliz un drama que ha tenido con el corazón en un puño a todo el planeta. Finalmente, y después de tres días de esfuerzos titánicos y operaciones a contrarreloj por parte de un centenar de buzos extranjeros y tailandeses, están a salvo los doce niños y el entrenador del que probablemente sea ya el equipo de fútbol infantil más conocido del mundo, los «Jabalíes Salvajes».

4. El comisario Miquel Esquius, nuevo jefe de los Mossos. Tras casi un mes con el puesto vacante, el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, por fin ha designado al nuevo jefe de los Mossos d'Esquadra. Será el comisario Miquel Esquius, uno de los máximos responsables del cuerpo policial autonómico. «Tiene una amplia experiencia y conocimiento del cuerpo», ha destacado en una rueda de prensa la tarde de este martes el conseller, que había recibido un aluvión de críticas de los sindicatos policiales por el trato dispensado al antecesor de Esquius, Ferran López.

5. El Gobierno quiere modificar el Código Penal: si la mujer no dice «sí», se considerará agresión sexual. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha propuesto una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan «en riesgo» a través de la interpretación de los jueces. Lo ha dicho este martes en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, durante la que ha propuesto «como lema sustantivo» la máxima de «si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no».

6. La nueva dirección de RTVE de PSOE y Podemos será liquidada en tres meses. El Parlamento ha acordado hoy martes iniciar el trámite del concurso público para elegir a la futura dirección de RTVE, que sustituirá a su vez a la cúpula interina pactada por el PSOE con Podemos, ERC y el PNV y que aún no ha sido designada. Las Mesas del Congreso y del Senado han aprobado el procedimiento para la renovación definitiva de la radiotelevisión pública a través de un concurso que deberá estar culminado en un plazo de tres meses, aunque se acortará, según los cálculos de los grupos. Agosto se considera hábil, por lo que el proceso podrá estar listo para finales de septiembre u octubre.