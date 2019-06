Las seis noticias imprescindibles para este martes, 19 de junio

1. Luis Enrique deja la selección y le sustituye Robert Moreno. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, acompañado de su director deportivo José Francisco Molina, han comparecido en rueda de prensa para anunciar que Luis Enrique no continuará ocupando el cargo de seleccionador de España. La baja del entrenador asturiano se debe a los problemas personales que arrastra desde hace meses, concretamente desde la previa del partido ante Malta. En todo este tiempo no ha ocupado el banquillo de la selección, siendo su segundo, Robert Moreno, quien ha ejercido como su sustituto. Precisamente será él, Robert Moreno el que se hará cargo a partir de ahora de la selección española. Tras nueve años acompañando a Luis Enrique, el entrenador catalán afronta ahora del mayor reto de su carrera. Coge los mandos de un combinado que no hace mucho vivió su etapa más gloriosa, con un Mundial y dos Eurocopas.

2. El PSN cede ante Gerona Bai y Bildu consigue entrar en la mesa del Parlamento de Navarra. Quince minutos de receso entre la primera y la segunda votación a la presidencia del Parlamento han bastado para que el PSN haya cambiado de postura y haya decidido entregar la presidencia del Parlamento de Navarra a los nacionalistas de Geroa Bai. En la primera votación, los socialistas han presentado a su propia candidata, tal y como habían acordado tras romperse las negociaciones esta mañana. Al no obtener ninguna mayoría absoluta, en la segunda se elegía entre los dos candidatos más votados, Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, y Unai Hualde, de Geroa Bai. En este receso, delegaciones del PSN y de Geroa Bai se han reunido en un apartado y tras muchas entradas y salidas, los nacionalistas han debido de convencer a los socialistas, por lo que en esa segunda votación, han votado al candidato nacionalista. Además, el candidato de Bildu, Maiorga Ramírez, ha conseguido la Secretaría Segunda del Parlamento de Navarra, por lo que los abertzales ya tienen lo que querían, estar presentes en la Mesa del Parlamento y, de paso, controlarla con los votos de Geroa Bai y PSN.

3. Interior «no valora» la puesta en libertad de Josu Ternera pero asegura que será juzgado en España. El Tribunal de Apelación de París ha ordenado hoy la puesta en libertad bajo control judicial del histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. La instancia judicial ha tomado esa decisión una vez examinado el recurso del etarra contra su situación de prisión provisional, pero todavía tiene pendiente examinar también la oposición del pistolero a la condena a 7 años que le fue impuesta en rebeldía en el país vecino por pertenencia a banda armada. Urrutikoetxea, que fue detenido en mayo en los Alpes franceses, tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá fichar una vez por semana en una comisaría del centro de París. El Gobierno ha decidido mantener un perfil muy bajo ante la decisión de los tribunales franceses. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que « es una decisión estrictamente judicial que, por tanto, no valoramos ni comentamos».

4. Tres rusos y un ucraniano, acusados del derribo del avión de Malaysia Airlines en Ucrania en 2014. El llamado Equipo de Investigación Conjunta (JIT, según sus siglas en inglés), el mismo que hace justo un año apuntó a Rusia como el país de procedencia de la lanzadera de misiles Buk que derribó el Boeing 777 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, han concluido que las cuatro personas que organizaron el operativo son tres de nacionalidad rusa y un ciudadano ucraniano. En la terrible catástrofe del vuelo MH17, acaecida el 17 de julio de 2014, perdieron la vida 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Las cuatro personas que la Justicia holandesa acusa de asesinato son Ígor Guirkin, más conocido con el apodo de Strelkov, que entonces era «ministro de defensa» de la autoproclamada República Popular de Donetsk (DNR según sus siglas en ruso); Serguéi Dubinski, jefe de la inteligencia de los rebeldes de Donetsk; su mano derecha, Oleg Pulátov, y el comandante de una de las unidades separatistas, el ucraniano Leonid Jarchenko.

5. El origen de los rumores que sostienen que Qatar pagó el divorcio de Sarkozy. El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por la Justicia por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, tras el rechazo definitivo a los recursos que había presentado, según se ha sabido este miércoles. En el rosario de escándalos que cercan al político, uno resulta particularmente llamativo, aunque no haya podido ser probado: que el divorcio de su segunda esposa, Cecilia Ciganer, fue pagado con dinero de Qatar. El origen de esta polémica, según los medios franceses, se encuentra en un artículo publicado en 2012 en Le Monde, titulado «Nuestro amigo, el emir de Qatar», y dedicado a desgranar las relaciones entre el país del Golfo y Francia. En ese texto, figura el siguiente párrafo: «En 2008, dirigentes del Golfo no qataríes afirmaron ante diplomáticos de la ONU que Doha "pagó el divorcio" del jefe del Estado con Cécilia, añadiendo, burlones, que "ella no costó caro"».

6. V Aniversario del reinado de Felipe VI. El Rey, a los condecorados: «Sois vosotros quienes construís España día a día con esfuerzo y sacrificios». «Gracias por haber hecho en cada momento lo que debíais, lo que os dictaba vuestra conciencia... gracias por vuestro trabajo diario... gracias por vuestro coraje, por vuestra valentía... gracias también por no esperar nada a cambio... Queridos condecorados, todos en definitiva os damos las gracias por haberos convertido en una referencia ética para nuestro país». Con estas palabras, el Rey ha reconocido en la mañana de este miércoles, quinto aniversario de su proclamación, a 41 ciudadanos ejemplares, a los que ha condecorado con la Orden del Mérito Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio Real y a la que han acudido, además, de la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. «Sois un referente moral que nos ofrece un espejo en el que mirarnos», les dijo el Rey y añadió: «Sois vosotros quienes, junto a millones de españoles, construís España día a día con esfuerzo, con sacrificios. Vuestra actitud, vuestras acciones y obras alentadoras demuestran que somos un gran país, capaz de superar las adversidades, de avanzar y de progresar; un país generoso, lleno de vitalidad y comprometido con los valores democráticos que, por todo ello, no debe temer al futuro».