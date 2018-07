Las seis noticias imprescindibles para este lunes 9

1. Rivera acusa a Sánchez de ceder ante Torra por «supervivencia política». El presidente de Ciudadanos advierte de que el separatismo se está «rearmando» aprovechándose de la debilidad del Gobierno socialista y asegura que la estrategia de apaciguamiento de Pedro Sánchez «hipoteca a España». Rivera, que ha participado en su tercer Foro ABC, considera que «el señor Sánchez es un presidente chollo para los nacionalistas» y cree que la reunión de hoy entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa no es más que un «déjà vu» que no conlleva a nada más que a engordar al nacionalismo, ofreciéndoles más competencias y más dinero. «El camino correcto no es el apaciguamiento es el combate ideológico», ha defendido. Rivera cree que el encuentro de este lunes en La Moncloa persigue únicamente la «supervivencia política» de Sánchez, al que acusa de «limpiar la imagen» de Torra, al que hace poco comparó con Le Pen.

2. El Gobierno le tiende la mano a Torra y este responde hablando de Puigdemont, independencia y presos. El Gobierno considera que la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa ha sido «francamente útil». Sin embargo, el máximo responsable de la Generalitat ha insistido en reivindicar el «derecho a la autodeterminación» que exige para Cataluña, petición respondida por Sánchez con el artículo 2 de la Constitución. «No renunciamos a nada, el debate es como es cómo afrontamos políticamente el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña», ha resaltado Torra después de apuntar que este punto ha sido el elemento «central» de su conversación con Sánchez. «El Govern no renuncia a ninguna de las fórmulas para lograr la independencia de Cataluña», ha resumido en declaraciones a la prensa desde la delegación de la Generalitat en Madrid, donde ha valorado el encuentro.

3. Dimite Boris Johnson como ministro de Exteriores británico: «El sueño del Brexit se está muriendo». El excéntrico exalcalde de Londres abandona así el barco y deja a Theresa May cada vez más debilitada, en lo que ya es una de las brechas abiertas más importantes en este Gobierno y que continúa haciéndose más amplia. La renuncia de Johnson se produce solo unas horas después de la del exministro para el Brexit David Davis. Ambos lo hacen porque no asumen la línea marcada por Downing Street sobre el acercamiento a un Brexit bando. Algo que se desprende del plan propuesto, y que el Gobierno aprobó en bloque, y que supone un acercamiento a Bruselas que ha traspasado completamente para los más «brexiters» del Ejecutivo sus líneas rojas marcadas antes de comenzar las negociaciones con la Unión Europea. Con un área de libre comercio con la Unión para bienes industriales y productos agrícolas, lo que supondría mantener unas reglas comunes. Para los críticos de este plan, esto frenaría la posibilidad de posibles acuerdos comerciales con terceros países.

4. El Gobierno demora a septiembre la subida de sueldo de los funcionarios. Los empleados públicos no cobrarán el aumento de sueldo que incluye los Presupuestos de 2018 hasta la nómina de septiembre. Así se lo ha comunicado el director general de Función Pública, Javier Rueda, al sindicato CSIF en una reunión en la que el sindicato recoge en un comunicado. De esta forma, los atrasos de enero hasta la fecha, junto al alza del 1,75% que recogen las cuentas, no entrarán en la nómina de este mes o de agosto, como se esperaba, sino que esperará a la vuelta del verano. Esta demora, no obstante, afectará a los más de 500.000 funcionarios del Estado. Comunidades autónomas y corporaciones locales podrán pagar el alza salarial antes a sus empleados, dependiendo de cada caso.

5. Luis Enrique, nuevo seleccionador de España. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha anunciado al asturiano tras el visto bueno de la junta directiva. Hay, pues, nuevo jefe a los mandos de la nave de España, un jefe con personalidad, carácter y buenos conocimientos de la pizarra, requisitos fundamentales según los criterios de la FEF. Se sabe que Luis Enrique no es una persona fácil en el trato, pero se prefiere por la mano dura para que nadie «se salte la pauta» marcada. El mensaje es claro, España ya mira al futuro. Rubiales ha explicado en rueda de prensa la elección de Luis Enrique. «Una vez que Fernando Hierro me anunció su marcha, hablé con Molina y entre ambos conversamos con Luis Enrique, que ha puesto mucho de su parte para ser seleccionador. Esperamos que lo sea de la mejor manera posible», ha afirmado.

6. Valerio descarta que la banca vaya a encarecer sus servicios por el futuro impuesto al sector. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha afirmado durante una entrevista en la cadena Cope que esta «convencida» de que los bancos serán «solidarios» con el sistema público de pensiones y no repercutirán en los ciudadanos el llamado impuesto a la banca que plantea el PSOE para financiar las pensiones, en caso de que éste finalmente se implante. Valerio ha esperado esa solidaridad, entre otras cosas, porque los bancos tienen como clientes a los más de 10 millones de pensionistas con los que cuenta España, sumando los que están en el sistema contributivo, los que están en el asistencial y los de Clases Pasivas: «Estoy convencida de que igual que este país ha sido solidario con la banca y con las cajas de ahorros quebradas, los bancos van a ser solidarios con el sistema público de pensiones, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes«, ha insistido.