Las seis noticias imprescindibles de hoy, miércoles 9 de octubre

1.- Choque entre Mossos y la Guardia Civil a días de la sentencia del «procés». Las relaciones entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra estaban siendo impecables de cara al operativo conjunto que pondrán en marcha tras la sentencia del «procés». Hasta que hoy miércoles se ha producido un encontronazo en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). Concretamente, entre los mandos de la Policía catalana y los de la Benemérita: los primeros han abandonado la celebración de la patrona de la Guardia Civil molestos por las alusiones del jefe de este Cuerpo en Cataluña, Pedro Garrido, a las causas judiciales del «procés», donde está imputada la anterior cúpula de los Mossos.

2.- La Abogada General, obligada a avalar el informe que pide Sánchez tras negarse sus subordinados. El bloqueo, primero, y la liberación, después y en plena precampaña, de parte de la financiación de las Comunidades Autónomas ha originado una auténtica marejada en la Abogacía General del Estado. El Gobierno ha logrado finalmente el informe favorable al desbloqueo de los 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta retenidos mientras el Ejecutivo estaba en funciones pero ha tenido que ser avalado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, tras negarse el resto de representantes de los servicios jurídicos del Estado desplegados en el Ministerio de Hacienda. Según han confirmado a ABC fuentes cercanas al ministerio, los funcionarios pusieron sobre la mesa primero un informe desfavorable y que ponía de relieve su malestar por la utilización por parte del Gobierno. Una segunda fuente confirma que el informe habría sido elevado a la Abogada General del Estado después de que el documento remitido por el ministerio de Hacienda no suscitase consenso en los servicios jurídicos.

3.- El prior del Valle de los Caídos, al Gobierno: «No autorizo el acceso a la basílica». El prior de la Abadía del Valle de los Caídos ha comunicado este miércoles al Gobierno que no autoriza el acceso a la basílica para proceder a la exhumación de Franco. Santiago Cantera argumenta que la decisión vulnera la libertad religiosa al tratarse de un «lugar sagrado» y pretender actuar «sobre una res sacra» (cosa sagrada), una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica. En una carta remitida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el prior deja claro que la sentencia del Tribunal Supremo (la que avaló la exhumación) no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco. Precisamente el Alto Tribunal tiene previsto resolver a lo largo de la mañana de hoy tres recursos relacionados con este asunto y levantar la suspensión cautelar del decreto ley del Gobierno. El prior insiste en que no hay autorización eclesiástica para actuar en un lugar sagrado.

4.- El autor del tiroteo contra una sinagoga, un joven alemán de 27 años movido por el «antisemitismo». Todo apunta a un ataque antisemita en la festividad de Yom Kipur, una de las más importantes de esta religión y que se celebra en estricto descanso y ayuno. En el distrito de San Pablo en Halle, ha tenido lugar un tiroteo a la entrada de la sinagoga y también ha sido lanzada una granada en el cementerio judío, en la parte posterior del edificio, dañando seriamente varias de las tumbas. La Policía confirma por ahora dos muertes y alrededor de una decena de heridos. Un hombre alemán, llamado Stephan B., ha sido detenido. Todas las pistas apuntan a un posible atentado de extrema derecha. El ministro del Interior, Horst Seehofer, ha confirmado, por ahora, que se trata de un acto antisemita.

5.- Un fallo técnico permite a los periodistas escuchar una parte de la declaración de Cifuentes. Un error técnico ha materializado este miércoles la fantasía de muchos plumillas: escuchar en directo las declaraciones de un político imputado por corrupción durante la instrucción, a puerta cerrada, ante el juez investigador. Un problema de desconfiguración con el sistema de audios en la Audiencia Nacional provocó que las primeras explicaciones de Cristina Cifuentes en el caso Púnica se escuchasen en la sala de prensa del tribunal, donde unos cuarenta periodistas de tribunales escuchaban sorprendidos. Los propios periodistas avisaron a los funcionarios de la Audiencia Nacional de lo que estaba sucediendo.

6.- Muere Andrés Gimeno, pionero de nuestro tenis y ganador de Roland Garros en 1972. Gimeno, que sufría una larga enfermedad, pasó a la historia del tenis español y mundial tras ganar Roland Garros en 1972, convirtiéndose en el hombre más veterano en conquistar este torneo, con 34 años y 10 meses. Además de este grande, logró otros cuatro torneos ATP. No fue el único gran triunfo del barcelonés, pues en 1967 se proclamó campeón de dobles en Wimbledon junto a Pancho Gonzales. Dos años más tarde, Rod Laver le impidió levantar el Abierto de Australia. En 1972, año en el que ganó Roland Garros, también quedó finalista en dobles junto a José Luis Arilla.