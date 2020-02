Las seis noticias imprescindibles de hoy, miércoles 12 de febrero

1.- La organización cancela finalmente el Mobile por el coronavirus. El goteo incesante y creciente de bajas de compañías participantes en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona por temor a la epidemia del coronavirus ha llevado a la GSMA, patronal mundial de los operadores de telecomunicaciones, a suspender finalmente la mayor feria global de telefonía móvil, que iba a celebrarse entre los días 24 y 27 de este mes. La supresión del evento supondrá una pérdida económica para la Ciudad Condal de casi 500 millones de euros y dejarán de crearse unos 14.100 empleos temporales. La decisión de ausentarse de las principales firmas tecnológicas del mundo, entre ellas Amazon, LG, Ericsson, Nvidia, Intel, Mediatek, Sony, Cisco, Facebook, McAfee y Nokia, había dejada ya muy tocada la convocatoria.

2.- Maduro ordenó al exjefe de la Inteligencia militar hostigar a Guaidó a su llegada a Caracas. Juan Guaidó llegó ayer martes a Venezuela en medio de un clima político tenso a raíz de su gira internacional que se extendió durante 23 días. El presidente interino fue golpeado y acorralado por una turba de chavistas pagados por el régimen que llegaron horas antes al aeropuerto internacional de Maiquetía en autobuses del Estado. «Yo vi cuando llegaron los colectivos en los autobuses, les tomé fotos desde mi móvil, y ellos les entregaron las camisas de Conviasa (la aerolínea nacional). No eran trabajadores porque después se nos acercaron personas diciendo que ellos no trabajan allí», dijo la diputada Delsa Solorzano, mientras mostraba las fotos a la cámara. Guaidó aterrizó en Maiquetía a las 16.50 de la tarde en un vuelo procedente de Lisboa tras culminar su visita a Estados Unidos, país que tuvo que suspender el flujo aéreo con Venezuela por el recrudecimiento de las sanciones.

3.- La alcaldesa de Vic insta a hablar en catalán también a quien «por su aspecto físico no parezca catalana». La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JpC en el Parlament, Anna Erra, ha instado a acabar con «la costumbre» de hablar en castellano y no en catalán a cualquier persona que «por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana». «Poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parezca catalana», ha dicho literalmente en el pleno de este miércoles en la Cámara catalana, en una pregunta a la consejera de Cultura. La diputada posconvergente ha animado a concienciar a los «catalanes autóctonos» a no cambiar al castellano a las personas que vienen de fuera porque «vale la pena aprender catalán».

4.- Trump quiere que Rafa Nadal acompañe a los Reyes en la cena de Estado que ofrecerá en la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere que el tenista Rafa Nadal asista a la cena de Estado que ofrecerá en la Casa Blanca en honor de los Reyes el 21 de abril. Las fuentes consultadas por ABC relatan cómo el mandatario estadounidense se ha interesado especialmente por su presencia, dado que a estas cenas suelen acudir personalidades destacadas del mundo de la cultura, arte, deporte u otras disciplinas, procedentes del país invitado. Sin embargo, a priori la presencia de Nadal se advierte complicada por una cuestión de calendario. El día 19 es la final del Masters de Montecarlo, mientras que el día 22 debe incorporarse en su probable debut en el trofeo Conde de Godó, torneo con el que tiene compromisos adquiridos. Si jugase la final en Montecarlo, se complicaría un posible viaje.

5.- El PP exige a Sánchez que aclare su alusión a Guaidó como «líder de la oposición» en Venezuela. La primera sesión de control de la legislatura ha estado centrada en Venezuela, y más en concreto en el caso de Ábalos y Delcy Rodríguez. El PP organizó este primer Pleno para poner contra las cuerdas al ministro de Transportes, al que ha acorralado por sus diferentes versiones sobre su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado las mentiras del ministro y exigió a Pedro Sánchez que aclarase la alusión que hizo unos minutos antes a Juan Guaidó como «líder de la oposición» en Venezuela, y no como presidente encargado, que es como lo reconoció él mismo un año antes. En la interpelación a Ábalos, Álvarez de Toledo se refirió al «laberinto de mentiras» del ministro y advirtió un hecho: «El Gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata».

6.- Detenido en Marbella el exdirector de la petrolera mexicana Pemex Emilio Lozoya. El exdirector de la petrolera mexicana Pemex Emilio Lozoya durante parte del sexenio de Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido detenido este miércoles en Marbella en cumplimiento de una orden internacional procedente de México por su presunta implicación en una trama de corrupción por la que se habrían defraudado 280 millones de dólares. La detención ha corrido a cargo de la Policía Nacional, que, en colaboración con la Fiscalía Mexicana, obtuvo indicios de la presencia del directivo en diferentes localidades españolas hasta por fin dar con él en Málaga a principios de año.