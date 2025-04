Las seis noticias imprescindibles de hoy, lunes 16 de diciembre

1.- Casado rechaza la abstención del PP con un Gobierno de Sánchez y los comunistas en la vicepresidencia. El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez , se ha reunido con el líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso, después de ignorarle durante más de un mes, tras el 10-N. Sánchez ya ha elegido a sus socios, los populistas y los independentistas, y Casado le ha transmitido el «no» del PP a su investidura. El presidente de los populares le ha tendido la mano para llegar a 11 pactos de Estados una vez eche a andar el nuevo Gobierno. La reunión en el Congreso ha durado solo 40 minutos, y ha estado presidida por la frialdad, algo que se ha visto desde el saludo inicial. Casado ha llegado acompañado de su núcleo duro, junto al secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el portavoz del partido, Pablo Montesinos. Cuando acabe el encuentro, está previsto que Casado comparezca ante los medios de comunicación en el Congreso.

2.- El sueldo de Rubiales crece un 19% hasta los 402.000 euros . La Federación Española saca músculo financiero. Presume de haber duplicado el presupuesto en apenas 19 meses. Una prosperidad de la que también participa Luis Rubiales. De hecho, una de las primeras decisiones que tomó tras ser elegido hace año y medio fue la de ponerse un sueldo fijo de 160.000 euros (similar a lo que cobraba Villar) a lo que hay que añadir un bonus por objetivos. Dichas variables dependen de la cantidad de patrocinios que la Federación sea capaz de captar. En concreto, percibe el 0,6 por ciento de los patrocinios cerrados por la propia Federación, siempre y cuando esta cantidad no supere el 0,175 por ciento de los ingresos.

3.- Puigdemont no descarta volver a España: «La inmunidad no es a la carta» . El expresidente fugado Carles Puigdemont ha amagado este lunes en regresar a España si finalmente se le reconoce su inmunidad como europarlamentario. «La inmundiad no es a la carta, debe operar sobre todo el territorio donde te protege. No seria una buena noticia para el Estado español que la justicia europea tuviera que enmendarle y recordarle que significa inmunidad», ha afirmado el dirigente secesionista tras conocer la decisión de la justicia belga sobre su eventual extradición. Aunque en preguntas de la prensa Puigdemont ha pedido «no ir más lejos de la cuenta» en cuanto a su eventual vuelta a Cataluña, no ha descartado volver si la justicia comunitaria le otorga inmunidad como eurodiputado.

4.- Los audios de la menor del caso Arandina: «Si se van de la lengua, incluyo cosas inventadas» . Dicho y hecho. Con el veredicto aún caliente –como muchos ánimos también lo estaban– de condena a 38 años de prisión a tres exjugadores de la Arandina –Carlos Cuadrado «Lucho», Víctor Víctor Rodríguez «Viti» y Raúl Calvo– por un delito de agresión sexual sobre una menor –de 15 años de edad en el momento de los hechos denunciados, el 24 de noviembre de 2017– se ha cumplido. Ya se han filtrado algunos audios (a los que ha tenido acceso ABC) que ponen voz a declaraciones de la menor sobre lo sucedido, como los penados –todos mayores de edad ya en aquel momento y que siempre han mantenido su inocencia– avanzaron que se haría tras conocer el fallo. En esos mensajes –que al parecer ella envía a alguien por un servicio de mensajería de móvil–, la adolescente advierte de que «como cuenten algo», ella también hablará de «todo, todo, todo y inventando».

5.- Real Madrid-City y Atlético-Liverpool en unos octavos tremendos. Dos equipos ingleses y dos italianos en un sorteo de suerte dispar para los equipos españoles. El Real Madrid, que se enfrentará con el Manchester City de Guardiola , y el Atlético, que se medirá con el Liverpool, actual campeón, fueron los dos equipos que salieron peor parados del sorteo de los octavos de final de la Champions. Mejor le fue a Valencia y Barcelona. Los de Celades se medirán al Atalanta, mientras que los azulgrana lo harán ante el Nápoles. Ventajas de haber acabado como primeros de grupo. Ambos, además, jugarán los partidos de vuelta en casa.

6.- Las autoridades sanitarias desaconsejan chupar las cabezas de las gambas y otros crustáceos . La Navidad es, también, marisco. Y en los banquetes navideños las gambas son un clásico, un manjar para chuparse los dedos, y del que, en muchas ocasiones, chupamos las cabezas. Este hábito es una práctica desaconsejada por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). ¿El motivo? que esa parte del marisco contiene una gran cantidad de cadmio , cuya ingesta en exceso puede llegar a causar disfunción renal. «Dado su potencial de acumulación en hígado y riñones en los animales, los niveles más altos encontrados en alimentos se dan precisamente en despojos comestibles como riñón, hígado y otros despojos comestibles», apuntaba Aescosan hace unos años. «También se encuentran niveles altos en marisco, debido a que en muchos casos se consume el animal entero, incluyendo vísceras, donde se concentra el cadmio».