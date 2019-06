Seis noticias imprescindibles de este viernes, 28 de junio

1. Rivera invita a «presentar» otro partido a quienes discrepan del «no» a Sánchez. Ambiguo mensaje de Albert Rivera en el Consejo General de Ciudadanos (Cs). «Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, que presenten un partido político». El presidente liberal ha entonado un discurso que parecía lanzar claras alusiones a los críticos del partido y en el que les ha invitado a todos a «remar en la misma dirección». Aunque desde el partido insistían a lo largo de esta semana en que el Consejo General, máximo órgano entre asambleas, era ordinario para aprobar las cuentas de Cs, lo cierto es que la crisis que estalló el lunes con la dimisión de Toni Roldán ha cobrado un protagonismo indiscutible.

2. Trump manda sentarse a Sánchez cuando este quería saludarlo en el G-20. Con cada gesto analizado hasta el más mínimo detalle en la cumbre del G-20 en Osaka, un personaje tan histriónico como Donald Trump no solo es noticia por lo que dice, sino también por lo que hace. Y, sobre todo, por cómo lo hace. Así lo ha vivido en sus propias carnes el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando Trump le ha señalado su asiento con un brusco gesto que está dando mucho que hablar.

3. La UE y Mercosur alcanzan un acuerdo comercial histórico. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, confirmó este viernes que la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han logrado pactar un acuerdo comercial. «El acuerdo comercial con Mercosur hecho! Un momento histórico. En medio de las tensiones comerciales internacionales, estamos enviando una señal potente de que apoyamos el comercio basado en normas», escribió el político en su perfil de la red social Twitter.

4. Habla la víctima de La Manada: «Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después». La víctima de La Manada, a la que los cinco sevillanos violaron en las fiestas de San Fermín de 2016, ha roto su silencio una semana después de que el Tribunal Supremo condenara a sus agresores por violación y no por abuso sexual, como había hecho la Audiencia de Navarra y había confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ha sido a través de una carta enviada a «El Programa de Ana Rosa». «Buenos días. Tras casi 3 años, este proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida sino todo lo que vino después», asegura en las líneas enviadas al programa.

5. Muere un hombre tras ser apuñalado en un parque infantil de Madrid. Un hombre de 42 años ha muerto esta tarde como consecuencia de las puñaladas que ha recibido en un parque infantil a la altura del número 12 de la calle de San Restituto, en el barrio de Valdezarza, han informado fuentes policiales. El suceso ha ocurrido sobre las 16.20 horas, según la misma fuente, que ha añadido que el fallecido era español. Una portavoz de Emergencias Madrid ha detallado que ha recibido múltiples heridas por arma blanca en el hemitórax izquierdo.

6. Un gran incendio de pastos obliga a desalojar viviendas en Montesión. Sobre las cinco de la tarde de este viernes se ha declarado un incendio en la zona de la Bastida de Toledo, así como en la urbanización de Montesión, un incendio que afecta a una extensión grande de terreno forestal y que han confirmado a ABC fuentes del Parque de Bomberos de la ciudad. A las siete de la tarde todo parecía indicar que el fuego ya estaba perimetrado, aunque no controlado, por lo que los efectivos contra incendios continúan trabajando en la zona. En concreto, nueve medio aéreos, entre helicópteros y aviones, que cogen el agua del río Tajo y cinco unidades terrestres. Se esperan efectivos del Ministerio de Agricultura. [ Aquí, en directo la última hora del incendio]