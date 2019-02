Las seis noticias imprescindibles de este viernes, 22 de febrero

1. Dos civiles muertos y varios heridos por el ejército de Maduro en la frontera con Brasil. Un destacamento del ejército venezolano abrió fuego contra un grupo de civiles que pretendían mantener abierto un paso fronterizo entre Venezuela y Brasil para la entrada de ayuda humanitaria. Dos personas resultaron muertas y al menos otras doce heridas, cuatro de ellas graves, en el primer incidente con víctimas mortales debido a la operación humanitaria que pretende introducir este sábado toneladas de medicamentos, comida y suministros a Venezuela. Por otra parte, decenas de miles de personas asisten al concierto «Venezuela Aid Live», promovido por el multimillonario británico Richard Branson, en el lado colombiano del puente fronterizo de Tienditas. «A partir de este momento nuestro país va ser diferente y libre. Venezuela es mucho más que petróleo», manifestó uno de los presentadores del evento, que arrancó con el sonido de los himnos venezolano y colombiano, entre los aplausos de la multitud.

2. Detienen a un joven por descuartizar y comerse a su madre en el barrio de Salamanca. La Policía Nacional ha encontrado el cadáver descuartizado en el interior de una vivienda del barrio de Salamanca y ha detenido a su hijo como presunto autor de la muerte y el descuartizamiento. El joven ha admitido ante los agentes que practicaba canibalismo con el cuerpo de su madre. Asimismo, también le daba los trozos de la mujer al perro que compartían para que se los comiera. Los restos de la mujer estaban guardados en varios «tuppers» distribuidos por la casa, ninguno de ellos en la nevera, precisan fuentes del caso. Una patrulla se dirigió al domicilio de la fallecida, en la calle de Francisco de Navacerrada, de 66 años, y, tras acceder al mismo, se encontraron a la mujer descuartizada.

3. El Gobierno duda si podrá exhumar a Franco. Confusión en el Gobierno a cuenta de la exhumación de los restos de Franco. «Si el Gobierno tiene tiempo procederá a hacer lo que fue su intención desde el principio». Pero el tiempo empieza a agotarse. Se acercan las elecciones y la respuesta de la portavoz, Isabel Celaá, denota que no hay garantías de que Pedro Sánchez pueda cumplir con una de sus grandes promesas. La portavoz no aclaró en ningún momento a qué plazo se refería cuando habló de proceder «en el tiempo razonable que le queda a este Gobierno para acabar». No aclaró si el Ejecutivo procedería durante la campaña electoral o tras las elecciones estando en funciones. Tampoco expresó de forma nítida cuál es la posición del Gobierno ante el recurso al Tribunal Supremo que presentará la familia solicitando medidas cautelares. « Corresponde dictaminar al Supremo», dijo simplemente Celaá.

4. La Fiscalía pide el ingreso en prisión de los miembros de la Manada de Villalba. La Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión de los tres jóvenes integrantes de la conocida como la Manada de Villalba tras haber sido condenados por la agresión sexual a una joven el 13 de marzo de 2015 en esta localidad madrileña. Así lo indica en un texto que ha remitido a la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid La Audiencia Provincial de Madrid condenó a 15 años de cárcel a dos de ellos y a 14 al tercero por agresión sexual continuada a la mujer en un piso, en una sentencia hecha pública el miércoles en la que las magistradas establecieron que cometieron el delito aprovechándose de lo que la jurisprudencia ha denominado «intimidación ambiental».

5. Ejecutado el desahucio de cuatro familias en Lavapiés con seis detenidos. En la fachada del número 11 de la calle de Argumosa todavía cuelgan pancartas con lemas que representan un grito de auxilio para los vecinos, amenazados desde hace un año con ser desahuciados. «No nos vamos», puede leerse en alguna de ellas. A pesar de los mensajes, la resistencia de los inquilinos ha terminado hoy, después de que tres juzgados madrileños enviasen una comisión judicial para efectuar cuatro desalojos simultáneos. Pepi, Juani, Rosi y Mayra han tenido que abandonar, obligadas, las que han sido durante años –en ocasiones varias décadas– sus viviendas y, con ellas, todos los recuerdos que ahora sienten como un lastre del lugar. Aseguran que no tienen una alternativa habitacional y que el desahucio les ha pillado fuera de juego. Las vecinas, según su versión, recibieron ayer la notificación judicial que las instaba a dejar sus pisos del barrio de Lavapiés, sin margen de tiempo para poder recoger sus cosas.

6. Rafa Nadal se pronuncia sobre el conflicto catalán: «No entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país». El tenista español Rafael Nadal, segundo de la clasificación de la ATP, aseguró hoy que no se enfoca en ganar torneos Grand Slam porque a los 33 años la prioridad es ser feliz y a partir de ahí buscar más cosas importantes en su carrera. Lo hizo en una entrevista al diario 'Milenio' en la que también se refirió también al clima político en Cataluña y dijo no concebir territorio catalán fuera de España. «La manera de solucionar el caso de los catalanes es la convivencia, llevo a Cataluña dentro de mi corazón, he pasado ahí muchos momentos importantes y no entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país. No veo dos cosas diferentes. Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá», concluyó.