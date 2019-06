Seis noticias imprescindibles de este viernes, 21 de junio

Actualizado: 21/06/2019 21:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- El Supremo zanja el debate y endurece la condena a La Manada: fue violación. El Supremo ha elevado este viernes a un delito de violación la condena a los cinco acusados de La Manada, que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en los sanfermines de 2016, y ha zanjado un debate que desató una ola de protestas en toda España. El Alto Tribunal ha adelantado su fallo tras escuchar los alegatos de las partes del caso. Fue una agresión sexual y no un abuso sexual. Con su decisión, el Supremo ha endurecido la pena de los cinco acusados, elevándola desde los nueve años de prisión hasta una pena de quince años de cárcel.

2.- La decisión del Supremo de negar la libertad a los presos adelanta una condena por el «procés». El tribunal que ha juzgado a los doce líderes independentistas ha desestimado conceder la libertad provisional que fue solicitada por la mayoría de las defensas de los acusados en prisión durante la fase final del juicio o inmediatamente tras su conclusión. Los magistrados no aprecian razones para levantar la medida cautelar por la necesidad de salvaguardar los fines del proceso, que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada. Si los magistrados tuvieran clara su absolución no pasarían un día más entre rejas.

3.- Trump explica por qué canceló el ataque a Irán: «Iban a morir 150 personas». El presidente de Estados Unidos ha dicho que las fuerzas armadas norteamericanas tenían preparado el jueves por la noche un ataque con misiles de respuesta a Irán por el derribo horas antes de una aeronave no tripulada en el estrecho de Ormuz, pero lo anuló cuando un general le informó de que morirían 150 personas. «Lo teníamos todo listo para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuánta gente moriría. La respuesta de un general fue: 150 personas, señor. Paré el ataque 10 minutos antes de que se produjera. No me parece algo proporcional al derribo de un dron no tripulado», dijo el presidente en Twitter.

4.- Absueltos los cuatro responsables de «seriesyonkis», la mayor web pirata de España. La titular del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, ha absuelto hoy a los cuatro acusados de un delito contra la propiedad intelectual supuestamente cometido entre 2008 y 2014 en las páginas webs «películasyonkis.es», «seriesyonkis.es» y «videosyonkis.es». La sentencia, que parte de la acusación ya ha anunciado que va a recurrir, señala que «estas webs no contenían ningún tipo de contenido audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban las obras».

5.- El San Jorge de Estella, restaurado tal como debió de ser en el siglo XVIII. El Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha presentado esta mañana en Pamplona la imagen del San Jorge de Estella, una vez que ha sido restaurada por auténticos profesionales que le han devuelto su dignidad perdida. Una aficionada a las manualidades, que contaba con el permiso del párroco, repintó hace un año esta valiosa talla del siglo XVl, convirtiéndola en un triste muñeco de carrusel. Cuando llegó en junio de 2018 a los talleres de Patrimonio, la escultura estaba completamente desfigurada por una gruesa capa de pintura acrílica pero hoy luce con un aspecto similar al que pudo tener hace tres siglos.

6.- Carta de la madre del niño que se suicidó en Guecho: «Le rompen un diente y te dicen que se ha caído». Los padres del adolescente que supuestamente se suicidó el pasado fin de semana en Guecho (Vizcaya) sabían de primera mano el «infierno» que estaba atravesando su hijo. De hecho, llegaron a interponer una denuncia por el acoso que sufría en su anterior colegio, algo que reconoció ayer el Departamento vasco de Educación. El centro emitió un comunicado en el que exteriorizó su dolor por lo ocurrido y se puso a disposición de las autoridades para contribuir a la investigación. Una respuesta que no ha generado consuelo en la madre del joven, que, por el contrario, ha cargado duramente contra sus responsables. ( Lea aquí la carta completa)