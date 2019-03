Seis noticias imprescindibles de este viernes, 15 de marzo

1. El terrorista de Nueva Zelanda se radicalizó durante un viaje a Europa en el que visitó España. Brenton Tarrant, el australiano 28 años que ha matado a 49 personas en una mezquita de Christchurch este viernes, cuenta en su manifiesto -una amalgama de ideas supremacistas y radicales donde justifica sus crímenes y expone sus obsesiones demográficas- que se radicalizó durante un viaje por Europa en el que visitó «Francia, España, Portugal y otros [países]». La estancia en España de Tarrant puede explicar que conociera un suceso que en principio parece improbable que llegara a oídos de un ciudadano de Australia. En noviembre de 2007, el neonazi Josué Estébanez apuñaló a Carlos Palomino en un vagón del metro de Madrid, causándole la muerte. Tarrant escribió el nombre del asesino, junto al de otros personajes históricos que batallaron contra los musulmanes, en las armas que utilizó para la matanza. Por ejemplo, también mencionaba el segundo sitio de Viena, en 1683.

2. Casado impone la renovación en las listas del PP.El presidente del PP, Pablo Casado, ha llevado a cabo una auténtica revolución en las candidaturas del partido ante las elecciones generales del 28 de abril, con una renovación que afecta al 40 por ciento de sus números uno. El partido ha pasado página de la vieja etapa, y ha dado entrada a caras nuevas, totalmente afines al proyecto de Casado, que ha querido evitar cualquier atisbo de grieta en el partido o de respuesta interna. Los exministros próximas a Soraya Sáenz de Santamaría no estarán en las candidaturas por diferentes motivos. La exministra Fátima Báñez confirmó esta mañana su adiós de la política y su marcha al ámbito privado, pero ha confirmado que apoyará lo que haga falta a Casado en la campaña. Tampoco estarán en las listas Íñigo Méndez de Vigo, Cristóbal Montoro o Álvaro Nadal. El que fuera vicesecretario de Organización Fernando Martinez Maíllo, afin a Santamaría, se cae de la lista por Zamora.

3. El Gobierno quiere exhumar a Franco el 10 de junio y reinhumarlo ese mismo día en El Pardo. El Consejo de Ministros ha acordado que el 10 de junio será la fecha en la que se exhumará a Franco del Valle de los Caídos para después proceder a su inhumación en el Panteón de Mingorrubio en El Pardo, lugar donde también yacen los restos de su esposa, Carmen Polo. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que da por concluido así el procedimiento para sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros y cumplir con las últimas modificaciones, impulsadas precisamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vía decreto ley, sobre la ley de Memoria Histórica.

4. El drama de los niños muertos en Godella: «No tenían ni para comer». La amiga más cercana de María, la mujer detenida por, presuntamente, matar a sus hijos de tres años y medio y un bebé de cinco meses este jueves en Godella (Valencia), recibió en su móvil llamadas de la madre de los pequeños, de la Policía y de la Guardia Civil para advertirle de la desaparición de estos. «Son mis sobrinos. No de sangre. Pero los he criado yo», indica consternada a ABC esta joven tras el minuto de silencio que el Ayuntamiento de Rocafort (donde el mayor de los niños acudía al colegio) ha realizado este viernes en respeto a las víctimas. Julia no es capaz de explicar lo ocurrido. No le salen las palabras, no entiende nada. Solo recuerda lo abrumada que se sintió la noche de ayer, cuando todo el pueblo se volcó en la búsqueda de los pequeños.

5. Publican las pruebas contundentes del asesinato a Óscar Pérez, el policía que desafió a Maduro. La exfiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha publicado este jueves a través de su cuenta de Twitter las imágenes inéditas y contudentes del cadáver de Oscar Pérez, quien fue ejecutado de un disparo en la cabeza.El exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estuvo resguardado junto a su equipo en una casa en El Junquito, en Caracas, durante seis meses después de sorprender al mundo al apoderarse de un helicóptero policial, desde dondé disparó y lanzó dos granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, que no lograron explotar.

6. Camino asequible para el Barcelona rumbo al Wanda.La suerte se alió con el Barcelona en el sorteo del cuadro final de la Champions League. Logró esquivar a los grandes "cocos" de esta ronda de cuartos de final para quedar emparejado con el Manchester United, duelo que fue celebrado por los azulgranas, que no querían ver ni en pintura a Manchester City, Juventus ni Liverpool. Además, el club catalán también tuvo fortuna a la hora de disputar el orden de partidos, ya que la imposibilidad de que City y United jueguen el mismo día en casa, provocó que la ida se juegue en Old Trafford y la vuelta en el Camp Nou. El Barcelona disfruta de esta manera de la ventaja de campo a pesar de que en el sorteo el nombre del equipo de Valverde salió primero. Si el Barcelona elimina a los red devils, se medirían al vencedor de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto. El equipo portugués jugará a vuelta en casa. Estos cuartos de final se completan con el Ajax-Juventus y el Tottenham-Manchester City y se disputarán el 9 y 10 de abril la ida y el 16 y 17 del mismo mes la vuelta. El duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo se reserva para una hipotética final ente el Barcelona y la Juventus.