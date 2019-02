Seis noticias imprescindibles de este viernes, 1 de febrero

1. La ANC ocupa el vestíbulo de la sede de la Comisión Europea en Barcelona. Una veintena de manifestantes independentistas ha irrumpido este viernes por la tarde en el vestíbulo de la oficina que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (CE) tienen en Barcelona, en el Paseo de Gracia, en un intento de internacionalizar el conflicto político catalán a las puertas del juicio por el 1-O. Su objetivo ha sido el de entregar una carta en la que se recogen todas sus demandas y que quieren que sea entregada al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

2. EE.UU. amenaza a Maduro con encerrarlo en «Guantánamo» si no acepta una transición. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha advertido a Nicolás Maduro de que si no acepta la transición democrática en Venezuela y se retira voluntariamente pronto, acabará en el penal de la base naval de Guantánamo, donde quedan unos 55 detenidos acusados de terrorismo islamista. Según dijo este viernes Bolton en una entrevista en el programa de radio de Hugh Hewitt: «A Maduro le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo».

3. La Unión Europea señala a Gibraltar como «colonia británica» en su propuesta sobre visados. Los países de la Unión Europea (UE) señalaron hoy al territorio de Gibraltar como «colonia británica» en un documento en el que proponen que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el Brexit, si realizan estancias cortas. «Gibraltar es una colonia de la Corona británica. Hay una controversia entre España y el Reino Unido en cuanto a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se debe encontrar una solución a la luz de las resoluciones y decisiones relevantes de Naciones Unidas», apunta una nota a pie de página del documento, que se ha hecho público hoy.

4. Sanidad confirma la entrada en Baleares, Madrid y País Vasco de 367 kg de carne de vaca enferma polaca. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha confirmado la llegada a España de 367,58 kilos de carne de vacas enfermas exportada por Polonia, distribuida en Baleares, País Vasco y Madrid, y ha instado a las comunidades a tomar las medidas oportunas para su retirada. En una nota, la Aecosan ha explicado que el pasado martes Polonia notificó, a través del RASFF (Sistema Rápido de Alerta de Alimentos y Piensos), un expediente después de que la empresa ELKOPL sp. Z.o.o. informase de que no tenía constancia de que se hubieran cumplido los procesos de inspección «post mortem» en la carne producida los días 10, 11, 12 y 14 de enero, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

5. «The Times» asegura que Pedro Sánchez se plantea dar indultos a los presos del «procès» si hay violencia. El decano periódico británico The Times ha vuelto a abordar la cuestión catalana en sus páginas, como ya hiciera en otras ocasiones. Con el Reino Unido inmerso en una crisis institucional, y mientras en Westminster se dibuja el camino incierto hacia la consolidación del Brexit contrarreloj, el rotativo ha entrevistado al presidente de la ANC Jordi Sánchez a las puertas del inicio del juicio del procès, llegando a comparar el proceso judicial y su «fuerte carga política» con el juicio a Tejero tras el intento de golpe de Estado en 1981.

6. Habla el padre de Julen: «Me maldigo». Las imágenes de los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, han sido más que contundentes. Ya sea en el tanatorio, donde el cuerpo del niño que cayó a un pozo el pasado 13 de enero fue trasladado el pasado sábado o en el momento de despedirlo en el cementerio, la devastación de sus rostros era evidente. No había declaraciones pero el padre de Julen decidió finalmente hablar con los medios y lo hizo para agradecer. Concedió una entrevista al Diario Sur en la que aseguró que cierra los ojos y solo ve lo mismo, el pozo. «Y me maldigo –continúa–, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí... Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella».