Las seis noticias imprescindibles de este miércoles, 6 de marzo

ABC Actualizado: 06/03/2019 20:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- La letrada del 20-S: «Me tienes que sacar de aquí. No hay salida». Montserrat del Toro relata ante el tribunal del «procés» la tensión en la Consejería: «Tuve miedo». El relato que la letrada de la administración de justicia que asistió al registro del 20-S ha prestado este miércoles ante el tribunal del «procés» ha sido demoledor. «Tuve miedo», ha confesado Montserrat del Toro, quien ha relatado la tensión y preocupación que vivió como miembro de la comisión judicial desplazada a la Consejería de Economía de la Generalitat. La llamada desesperada de auxilio al juez que ordenó el registro da idea de la grave situación que estaba viviendo: «Me tienes que sacar de aquí, no podemos salir por la puerta principal. No hay salida».

2.- Muere José Pedro Pérez-Llorca, uno de los siete padres de la Constitución. José Pedro Pérez-Llorca, uno de los siete ponentes de la Constitución Española y exministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Administración Territorial y Asuntos Exteriores, ha muerto este miércoles en Madrid a la edad de 78 años a causa de una enfermedad pulmonar, según informaron a ABC fuentes del despacho Pérez-Llorca. La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio de La Paz en Tres Cantos. No se ha instalado en el Congreso por expreso deseo de la familia. Elegido diputado de Unión de Centro Democrático (UCD) el 15 de junio de 1977 en las primeras elecciones tras la restauración de la democracia, formó parte, en representación de esta formación política, de la ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución, aprobada en 1978.

3.- Maduro expulsa al embajador de Alemania por una injerencia y le da 48 horas para dejar Venezuela. La cancillería de Nicolás Maduro declaró persona non grata el Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, por presunta injerencia en asuntos internos del país, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar Venezuela. Al régimen de Maduro le molestó que el embajador alemán fuera junto a varios embajadores europeos y de Canadá a recibir este lunes al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al aeropuerto Simón Bolívar, a su regreso a Caracas.

4.- Cabify vuelve mañana a Barcelona ignorando las exigencias de la Generalitat. Tras poco más de un mes fuera de Barcelona, Cabify volverá mañana a la Ciudad Condal. La compañía de movilidad asegura que ha modificado su modelo de negocio para adaptarse a las restricciones impuestas por la Generalitat. De esta forma, los cerca de 300 vehículos que se reincorporarán este jueves al tráfico de viajeros tendrán que trabajar con un mínimo de 15 minutos de antelación. Los clientes notarán un significativo cambio en sus condiciones de operación. Pero, a cambio, solo tendrán que esperar 15 minutos la primera vez que utilicen el servicio. «Una vez que el usuario acepte las condiciones de contratación y transcurra el periodo estipulado por la normativa, el usuario de Cabify habrá contratado un servicio de transporte del que puede hacer uso sin ir contratando cada viaje», explican desde la plataforma.

5.- Soraya Rodríguez pide su baja como militante del PSOE por su «discrepancia profunda» en la relación con el independentismo. La ex portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, se da de baja como militante del partido en el que lleva militando desde los 18 años. Así se lo ha comunicado esta mañana en una carta a la secretaria provincial del partido en Valladolid. En una carta muy contundente enviada a la secretaria provincial de Valladolidad, Teresa López, Soraya Rodríguez justifica su salida de la formación por «la discrepancia profunda que mantengo con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán». «Creo que la posición que sostengo, que hace no mucho tiempo era mayoritaria en el partido, y que quedo recogida en la Resolución del Comité Federal de Enero de 2016, es hoy minoritaria», expresa Rodríguez en una carta a la que ha tenido acceso este periódico.

6.-El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paraliza ahora también la Orden de Caza. El Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León, tras anular la pasada semana el Reglamento de Caza, ha paralizado ahora a través de un auto la Orden de Caza a la que, según denuncia el Pacma, p retendían «aferrarse» los cazadores para sortear al tribunal y «salir al campo a matar animales». En lo que tilda de «nuevo varapalo a la caza en Castilla y León», el Pacma, a través de un comunicado recogido por Ep, asegura haber propiciado también, merced a un recurso, la paralización la Orden de Caza en la Comunidad, «lo que a todas luces paraliza cualquier actividad cinegética en toda Castilla y León». «Celebramos la nueva decisión del tribunal, que no se ha dejado vencer ante la presión ejercida por todos los partidos políticos e instituciones públicas más preocupadas por la afición de los cazadores que por la vida y la salud de la fauna en Castilla y León», continúa el Pacma.