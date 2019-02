Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 6 de febrero

1. PP, Ciudadanos y Vox convocan una protesta el domingo en Madrid para decir «basta» a Sánchez. El PP, Ciudadanos y Vox se han unido para convocar a los españoles a una movilización el próximo domingo en Madrid, y decir «basta» a Pedro Sánchez, después de saberse que su Gobierno está dispuesto a aceptar un mediador o relator o coordinador, en un diálogo bilateral con los independentistas catalanes. La concentración se ha convocado en la Plaza de Colón, el próximo domingo a las 11 de mañana.

2. El PP pide al Gobierno el contrato del libro autobiográfico de Pedro Sánchez. La portavoz adjunta del PP en el Senado Salomé Pradas ha solicitado al Gobierno una copia del contrato de edición del libro autobiográfico del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «Manual de resistencia», así como una aclaración para saber si va a cobrar por la publicación del volumen, y cuánto. Pradas ha decidido requerir información sobre el texto de Sánchez, tras conocer que el libro, en el cual el presidente cuenta su trayectoria hasta llegar a la Moncloa y los principales hitos su carrera política, saldrá a la venta el próximo 19 de febrero.

3. Cabello, a Guaidó: «Usted no ha escuchado el silbido de una bala, no sabe qué se siente». Señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala, no sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros o a una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega. No tiene ni idea». El presidente de la Asamblea ilegítima venezolana, Diosdado Cabello, le ha dedicado ante las cámaras de la cadena estatal estas palabras al presidente interino Juan Guaidó, según un vídeo difundido por redes sociales. «Como se puede entender esto que hizo Cabello hoy. ¿Es una amenaza?», se ha preguntado en Instagram el conocido presentador Sergio Novelli.

4. El Nantes amenaza al Cardiff con acudir a la Justicia por el pago del traspaso de Emiliano Sala. El Nantes francés ha exigido al Cardiff City el pago de los 15 millones de libras en los que se cerró el traspaso del delantero argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el pasado 21 de enero cuando atravesaba el Canal de la Mancha a bordo de una avioneta Piper Malibu, según ha hecho público BBC Gales. El Cardiff ha paralizado el pago del primer plazo del fichaje, de un total de tres según este medio de comunicación, a la espera de conocer a fondo los hechos. Esta demanda se entiende como una amenaza del Nantes de llevar el caso a la Justicia si no recibe el primer pago a lo largo de los próximos diez días.

5. Bruselas veta la fusión de Siemens y Alstom pese a la presión de Alemania y Francia. El proyecto francoalemán de crear un gigante ferroviario a partir de la fusión de Alstom y Siemens ha descarrilado. La Comisión Europea ha vetado la adquisición del fabricante galo Alstom por parte del alemán Siemens al considerar que la operación dañaría la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización. El Ejecutivo comuntario frena así en seco el megaproyecto empresarial a pesar de la presión ejercida en las últimas semanas por Alemania y Francia, que exigían que se le diese el visto bueno para poder crear un conglomerado capaz de competir con la china CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation).

6. Mueren dos personas tras estrellarse su avioneta al noroeste de Madrid. Dos personas han muerto tras estrellarse su avioneta en la localidad de Quijorna, al noroeste de Madrid. El trágico suceso ha tenido lugar en un camino rural que sale de la calle del Real. Los ocupantes de la aeronave estaban realizando una clase de vuelo y han fallecido en el acto a causa de múltiples traumatismos. Se trata de la instructora de la escuela Quality Fly, una mujer de nacionalidad española nacida en 1988, y el alumno, afgano de 27 años. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del Summa y varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid en preventivo, que han acordonado la zona. El Summa tan solo ha podido confirmar su fallecimiento.