Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 27 de febrero

1. Rajoy, en el juicio al «procés»: «El pueblo español decide lo que es España». « Llame por favor al señor Rajoy, don Mariano Rajoy». Tras esas palabras del magistrado Manuel Marchena, el expresidente del Gobierno entró en el salón de plenos del Tribunal Supremo, a las 16:05 horas de este miércoles, para declarar como testigo en el juicio contra el «procés», uno de los puntos cumbres de la vista oral. Su testimonio y el de otros políticos citados esta semana en el juicio (como Soraya Sáenz de Santamaría o Artur Mas) están desvelando lo que sucedió entre bambalinas.

2. Sánchez y Casado despiden el último debate de la legislatura con duras descalificaciones mutuas. El último debate parlamentario de la legislatura ha servido para que los presidentes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, realizaran este miércoles en el Congreso un negativo balance de los últimos nueve meses de gobierno, desde el eje del pacto alcanzado por el presidente del Gobierno para gobernar «con los enemigos de España».

3. Una tesis doctoral asegura que el cáliz de Valencia es el auténtico Santo Grial. La investigadora Ana Mafé García está segura, al 99,9%, de que el cáliz de Valencia es el que Jesucristo utilizó en la Última Cena. La búsqueda eterna del Santo Grial terminaría así en la ciudad del Turia. Así lo argumenta en su tesis esta doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia –quien ha admitido ser una «admiradora de la pieza» que se custodia en la Catedral–, y ha explicado la metodología de investigación aplicada, que ha sido la iconográfica.

4. Sánchez y sus ministros no aplauden al presidente de Perú. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros no aplaudieron al presidente de Perú, Martín Vizcarra, cuando intervino como invitado ante el Congreso de los Diputados y el Senado, reunidos en sesión conjunta. El mandatario peruano se encuentra en España invitado por el Rey y el Gobierno. El gesto de Sánchez recuerda al que hizo en su día José Luis Rodríguez Zapatero cuando no se levantó en el desfile de la Fiesta Nacional al paso de la bandera de Estados Unidos, y costó años recomponer esa relación bilateral.

5. El Vaticano investigará el caso del cardenal Pell tras ser condenado por abusos a menores. El ingreso del cardenal George Pell en la cárcel de Melbourne en la madrugada de este miércoles, hora de Roma, ha causado desconcierto en el Vaticano, donde muchos altos cargos se aferraban a no querer ver la realidad de lo que se les venía encima desde que el pasado 11 de diciembre el jurado del Tribunal de Melbourne le declaró unánimemente culpable de cinco delitos de abuso de dos menores en la catedral de esa ciudad de la que era arzobispo en 1996, cuando los dos niños del coro tenían trece años.

6. Onces confirmados para el Clásico en el Bernabéu. Solari presenta este once inicial: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Finalmente Odriozola es el descarte del técnico argentino.Los azulgranas juegan con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Dembélé, Suárez y Messi. Te lo estamos contando en directo.