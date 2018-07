Las seis noticias imprescindibles de este miércoles

ABC

Actualizado: 25/07/2018 20:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El avión oficial que trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón el viernes de la semana pasada regresó el sábado para recoger de nuevo al jefe del Ejecutivo tras su visita oficial a la capital de La Plana y su asistencia al concierto de «The Killers» en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), según han informado a ABC fuentes de toda solvencia. Desde el aeropuerto de Castellón se ha confirmado a través de una fuente que ese sábado se registró el aterrizaje y posterior despegue de un Falcon que el Ejército del Aire pone a disposición del presidente de Gobierno. Este periódico ha consultado este extremo a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha remitido a la Dirección General de Información Nacional. ABC ha cursado la consulta y está a la espera de contestación oficial.

2. Oculto bajo la superficie helada del polo sur de Marte, existe un gran lago de agua líquida de 20 kilómetros de diámetro, el primero encontrado en el Planeta rojo. El hallazgo, realizado por un equipo de astrónomos italianos a partir de imágenes del orbitador europeo Mars Express, aparece publicado en la revista «Science» y ha sido anunciado por la Agencia Espacial Italiana en Roma. Según explican, esta masa de agua muy fría es salobre, un hábitat no muy amable para la vida. Sin embargo, los científicos dicen que recuerda a las reservas subglaciales de la Antártida, donde sí se han encontrado organismos sencillos. Sin embargo, los investigadores ya han explicado que esta reserva de agua es comparable a los lagos subglaciales que se encuentran debajo de las capas de hielo de la Antártida en la Tierra. Uno de ellos es el célebre lago Vostok. ¿Podría haber en Marte algún lago, como el Vostok, en el que vivieran multitud de microbios?

3. El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido con Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados para conseguir una «integración» en el partido y escuchar a la que fuera su adversaria en las primarias, antes de nombrar a los cargos ejecutivos. Santamaría ha exhibido su fuerza: un 42 por ciento de apoyos en el congreso, y ha exigido una representación «digna y proporcional», pero Casado le ha dejado claro que contará «con los mejores», sin atender a quién apoyaron. La reunión se ha producido en dos partes. Además, también este jueves, cerca de 200 diputados y senadores del PP han organizado un homenaje sorpresa a María Dolores de Cospedal que, no obstante, no ha contado con el núcleo duro de Santamaría. Por otro lado, el director de máster de Casado ha comunicado a la juez que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no tiene los trabajos del líder del PP «ni de ningún otro alumno».

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país. En concreto, España deberá «abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso», según un comunicado del Tribunal. Las aguas residuales no tratadas pueden representar un riesgo para la salud pública, al quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos. Además, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que suponen una amenaza para el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas.

5. El Congreso de los Diputados ha rechazado la elección de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE en la sesión plenaria al no haberse alcanzado los votos necesarios para su aprobación, dos tercios de la Cámara en primera vuelta. La votación se ha saldado con 168 votos a favor, 117 nulos y 3 en blanco, así, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para el próximo día 27 a las 11:35 horas la segunda votación en la que saldrá elegida si logra la mayoría absoluta. Antes del inicio de la misma, los diputados de Ciudadanos abandonaron el Pleno. Habrá que esperar al viernes para conocer si se resuelve el enredo de RTVE y Rosa María Mateo es elegida administradora única de la corporación.

6. El ex consejero de Fiat Chrysler Automobiles y Ferrari Sergio Marchionne ha muerto después de varios días ingresado en un hospital de Zúrich por complicaciones derivadas de una cirugía. «Desafortunadamente, lo que temíamos ha sucedido. Sergio Marchionne, hombre y amigo, se ha ido», lamentó el presidente del grupo, John Elkann, en un comunicado emitido por la firma de inversión italiana Exor, propiedad de la familia Agnelli. El ejecutivo de la firma italiana había sido operado del hombro hace algunas semanas, pero algunas complicaciones tras la operación provocaron su estado irreversible. Sufría un sarcoma invasivo, un tumor maligno que esperaba que le fuese extirpado en la intervención quirúrgica. La familia había pedido discreción y nunca comunicó el estado de salud de Marchionne.