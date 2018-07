Las seis noticias imprescindibles de este miércoles

1. La Unión Europea ha puesto una multa de 4.340 millones de euros a Google por considerar que ejerce prácticas monopolísticas con Android, el sistema operativo con mayor penetración en dispositivos inteligentes. Bruselas afirma que el gigante tecnológico obliga a los fabricantes a preinstalar en sus móviles y tabletas aplicaciones complementarias, como el navegador Chrome o Google Search si éstos quieren tener acceso a Google Play (la tienda de «apps» de la que se nutre Android). Así lo ha confirmado Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE en rueda de prensa. Se trata, aún así, de una multa mucho menor a la que daban las predicciones más altas, que cifraban en 11.000 millones de dólares (9.380 millones de euros y que supone un 10% de su facturación total) la pena impuesta por Europa.

2. La relaciones entre Junts per Catalunya (JpC) y ERC –los dos partidos que sustentan el gobierno de la Generalitat– han quedado dañadas por las rencillas vividas en el Parlamento de Cataluña. El detonante de la crisis ha sido la aplicación de la suspensión de los seis diputados acusados de rebelión por el Tribunal Supremo, y en concreto por la forma de aplicar el auto con Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española. Al no haber llegado a un acuerdo, evidenciado en la reunión de la Mesa de la mañana, Roger Torrent (ERC), presidente del Parlamento autonómico, ha suspendido el pleno –iniciado ayer y que estaba previsto finalizase mañana–, tras consultar a la Junta de Portavoces. La falta de acuerdo y la suspensión del pleno posterior han acabado provocando que JpC y ERC salieran a airear sus diferencias públicamente acusándose de «mentir» y «traicionarse».

3. Ryanair ha cancelado 600 vuelos en toda Europa previstos para los días 25 y 26 de julio por la huelga de tripulantes de cabina (TCP) que tendrá lugar esos días en Bélgica, Portugal y España. Con 400 trayectos cancelados, nuestro país será el más afectado por estas protestas. La aerolínea ha informado a través de un comunicado de que ya ha comenzado a avisar a los pasajeros afectados, unos 50.000 según sus cálculos. La compañía ha ofrecido a sus clientes el reembolso del billete o la posibilidad de «reubicarse en un vuelo alternativo que se vaya a operar siete días antes o después» del conflicto. La low-cost ha reforzado asimismo su departamento de atención al cliente para agilizar estos trámites.

4. La Audiencia de Navarra confirma la libertad provisional para los miembros de «La Manada». Los cinco continuarán haciendo su vida habitual en Sevilla después de que esta mañana los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, la misma que les juzgó, hayan rechazado los recursos de súplica que interpusieron todas las partes acusatorias, incluida la Fiscalía. Dicho recurso rechazaba la puesta en libertad de los cinco integrantes de «La Manada» alegando que existía riesgo de fuga, peligro de reiteración delictiva y que las penas, acordadas en nueve años de prisión, podrían verse aumentadas a raíz de los recursos interpuestos contra la sentencia del pasado 26 de abril.

5. El hombre atrincherado en su casa en la localidad cántabra de Turieno ha huido de la vivienda y la Guardia Civil ha iniciado su búsqueda por la zona, muy cercana al Parque Nacional de los Picos de Europa. Según fuentes de la investigación, el atrincherado podría haber salido de la vivienda esta madrugada, cuando aún era de noche. Según han informado fuentes de la investigación, se desconoce cómo y por dónde ha salido de su vivienda, en la que llevaba más de doce horas atrincherado y desde la que había disparado durante la madrugada. Luciano José Simón, el hombre huido de 58 años, tiene antecedentes por tráfico de drogas, lesiones, atentado a agente de la autoridad y robo con violencia.

6. Geraint Thomas le arrebata a Mikel Nieve la etapa en La Rosière y se viste de líder por delante de Chris Froome, mientras Mikel Landa cede. Nieve trabaja cada día al sol del Tour, pero sigue con la piel tan blanca que parece transparente. Jinete pálido. Y más blanco aún se quedó cuando Geraint Thomas, la segunda baza del Sky, le pasó por encima con la meta de la Rosière a la vista. «Le veía venir, pero no podía más», contó., testigo de su cruel derrota. Arrastraba el ancla de toda una etapa en fuga. En la otra orilla de las vallas de la meta, Mikel Landa tenía la cara roja. El gesto de dolor le delineaba arrugas por el rostro. Se echaba la mano a la espalda. «Pensaba que ya estaba solucionado, pero no. Desde el primer puerto me ha dolido». Aún no sabía el tiempo perdido.