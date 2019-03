Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 13 de marzo

1. El Parlamento británico descarta un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea. El Parlamento británico descartó este miércoles, por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo con Bruselas en "cualquier momento y bajo cualquier escenario". La Cámara de los Comunes respaldó una enmienda no vinculante que excluye la posibilidad de salir sin acuerdo del bloque comunitario no solo el 29 de marzo, sino en cualquier momento.

2. Casado pide a Vox que no se presente en provincias pequeñas para no beneficiar al PSOE. El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a los «partidos nuevos» que hagan una «reflexión» sobre si conviene que concurran o no en las circunscripciones pequeñas en las elecciones generales de abril, ya que, según ha dicho, eso hará que se «divida el voto» del centro-derecha y, por lo tanto, salga beneficiado el PSOE y Podemos.

3. Torra insiste en mantener los lazos amarillos y asegura que la «estelada no es partidista». Antes incluso sde cumplirse el plazo dado por la Junta Electoral Central (JEC) para que la Generalitat retire los lazos amarillos de los edificios públicos, el gobierno catalán ha anunciado que hará caso omiso a la JEC y mantendrá tanto los lazos como las «esteladas». Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un escrito en el que sostiene que entre sus funciones tiene «el deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocida a los empleados públicos».

4. La Moncloa publicó un comunicado falso para salvar la tesis de Pedro Sánchez. El escándalo de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa creciendo entre irregularidades y mentiras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano encargado de promover la transparencia en la actividad pública, ha confirmado esta semana que en La Moncloa nunca existió un informe antiplagio. Es más, nadie parece haber visto nunca el resultado del test. El 14 de septiembre, sin embargo, se emitió un comunicado por los canales del Gobierno defendiendo lo contrario para proteger a Sánchez. Suma y sigue.

5. Consiguen en laboratorio que el tiempo fluya hacia atrás.Un equipo internacional de investigadores ha conseguido en laboratorio algo que hasta ahora parecía imposible: hacer que el tiempo en una computadora cuántica avance hacia el pasado. Los físicos también lograron calcular la probabilidad de que, de forma natural, un electrón libre en el vacío del espacio interestelar “regrese”, de forma espontánea, a su pasado reciente. Los impactantes resultados de este trabajo, que se publicarán el 13 de marzo en Scientific Reports, ya pueden consultarse en arxiv.org.

6. La Fiscalía pide investigar a un testigo del «procés» por faltar a la verdad. Se ha hartado de sus evasivas e incoherencias. El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha decidido este miércoles acortar su interrogatorio y solicitar que se denuncie por falso testimonio a Jaume Mestre, el responsable de difusión institucional del «govern» de Carles Puigdemont, que ha comparecido como testigo en el juicio contra el «procés». El propio presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, advirtió al testigo del riesgo que estaba corriendo con su declaración.