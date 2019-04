Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 10 de abril

1. Casado: «Si PSOE y Ciudadanos suman, pactarán». La campaña no ha empezado, apenas faltan dos semanas y media para las elecciones y Pablo Casado, presidente del PP, ha lanzado hoy un aviso a navegantes. Concretamente a esa cuota de indecisos identificados con los partidos del centro-derecha y que no sabe todavía qué hacer con su voto, si dárselo al PP, a Ciudadanos (Cs) o a Vox: « Si PSOE y Cs suman, pactarán». El candidato de los populares contradice, de esta manera, la versión de Albert Rivera, quien a lo largo de la precampaña ha asegurado por activa y pasiva que Cs no pactará con Pedro Sánchez después de haber visto su forma de actuar desde La Moncloa. «Si PSOE y Cs suman, van a pactar, como ya hicieron en 2015 en Andalucía», recordó Casado, quien apeló a concentra el voto de la derecha para evitar que se reedite un Gobierno conformado por los socialistas «con el apoyo de Iglesias, Torra y la abstención de Otegui».

2. Por primera vez en la Historia, tenemos una imagen de un agujero negro. Ya ha llegado el momento. Por primera vez en la Historia podemos ver el aspecto de un agujero negro. Los astrónomos han celebrado hoy seis ruedas de prensa ( así lo hemos contado) para mostrar una mole gigantesca, salida de una pesadilla: una región oscura y desgajada del espacio-tiempo, tan pesada como 7.000 millones de soles, y situada en el corazón de la galaxia Messier 87: un agujero negro supermasivo situado a 55 millones de años luz de la Tierra. Está tan lejos que verlo es tan difícil como captar una naranja en la superficie de la Luna. Su aspecto, sin embargo, recuerda bastante al mágico ojo de Sauron. Los resultados de esta observación son una potente confirmación de la relatividad general de Einstein y un logro humano sin precedentes, en el que 200 científicos de varios países han trabajado codo con codo para desentrañar los misterios del Universo.

3. Sánchez dice que se posicionará sobre indultos a los independentistas «cuando proceda». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender esta mañana que solo el PSOE puede parar un eventual gobierno de las tres derechas. Por ello ha pedido «concentrar» en el PSOE todo voto que quiera impedir ese gobierno. En una entrevista en La Sexta Sánchez ha insistido en su estrategia de no establecer una preferencia de socio: «No voy a excluir a ninguna fuerza dentro de la Constitución». De hecho Sánchez ha querido mantener distancias con el independentismo catalán al asegurar que va a «tender la mano a todos», pero «especialmente a PP, Ciudadanos y Unidos Podemos».

4. Descubren una nueva especie humana en una isla de Filipinas. Un equipo internacional de investigadores ha descubierto en la isla de Luzón, Filipinas, restos fósiles de una especie humana hasta ahora desconocida. Bautizada como Homo luzonensis, vivió hace entre 50.000 y 67.000 años, cuando en el mundo ya deambulaban los neandertales, sus misteriosos primos denisovanos, el diminuto hombre de la isla de Flores y por, supuesto, los sapiens, nuestra propia especie y la única que sigue con vida en el planeta. El nuevo homo era aún más pequeño que su vecino, el «hobbit» de Flores, probablemente aún trepaba a los árboles y presentaba una sorprendente mezcla de rasgos nunca antes vista: mientras sus dientes recuerdan a los nuestros, sus manos y sus pies se parecen a los de los australopitecos, homínidos antiquísimos que vivieron hace millones de años.

5. La esperada ayuda humanitaria llega este jueves a Venezuela. El primer cargamento de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Cruz Roja llegará este jueves a Venezuela, según ha adelantado a ABC la gerente regional de comunicaciones de esta organización para América, Diana Medina. Según Medina, un avión procedente de Panamá aterrizará en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en las proximidades de Caracas, con alrededor de 20 toneladas de material con destino a distintos hospitales, tanto centros de la propia Cruz Roja como públicos.

6. El Chicle niega el intento de rapto: «No me quiso dar el móvil, forcejeamos y la dejé ir». Colaborador con el tribunal aunque tratando de evitar en todo momento ser captado por los medios, el Chicle se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados para responder por el intento de rapto y agresión sexual a una joven en las Navidades de 2017. A preguntas del fiscal, José Enrique Abuín ha negado el grueso de la acusación y se ha limitado a explicar que aquel día «necesitaba dinero y quise robarle el móvil». “Estuve con ella dos o cinco minutos, solo me ofreció 20 euros, pero el móvil vale más por malo que sea. Se lo pedí varias veces, pero ella no aceptó. Nunca le puse un objeto cortante en el cuello, ni la empujé violentamente», resumió el procesado sobre el episodio que propició su detención por la desaparición y muerte de Diana Quer.