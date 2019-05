Seis noticias imprescindibles de este martes, 7 de mayo

Actualizado: 07/05/2019 21:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Pablo Iglesias pide «discreción» y «prudencia» aunque emplaza a un acuerdo con Pedro Sánchez. Dos horas y cuarto de reunión, la más larga mantenida por Pedro Sánchez con los líderes políticos a los que ha llamado a La Moncloa, no han servido para dilucidar ninguna suerte de acuerdo entre el PSOE y Podemos para la configuración de un nuevo ejecutivo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado en una rueda de prensa de cinco minutos de duración que han pactado «ponerse de acuerdo». La conclusión a la que han llegado el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Podemos, único socio con el que cuenta Sánchez por el momento, es que tendrán que buscar el entendimiento entre ambos para que «las fuerzas progresistas» gobiernen en España.

2. Albert Rivera ofrece su apoyo a Pedro Sánchez para activar el 155 en Cataluña. Albert Rivera está decidido a permanecer en la oposición esta legislatura, pero quiere controlar al nuevo gobierno con «lealtad» y «sentido de Estado». Por eso, lo primero que le ha ofrecido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, es apoyar a los socialistas para que inicien el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El presidente de Ciudadanos (Cs), al contrario que su homólogo en el PP, no ha levantado el pie del acelerador tras las elecciones y ha mantenido su discurso poniendo el foco en el asunto catalán. Aunque, según ha subrayado, el presidente del Gobierno no es partidario de poner en marcha ahora el artículo 155, Rivera ha defendido la necesidad de volver a emplear este precepto constitucional para garantizar el imperio de la ley en la comunidad autónoma que preside Quim Torra.

3. El relato desproporcionado sobre la actuación policial desacredita a los testigos del 1-O de las defensas en el juicio del «procés». El relato de los ciudadanos que fueron a votar en el referéndum del 1-O poco tiene que ver con las imágenes de resistencia y violencia de una multitud enfurecida que aquel día dieron la vuelta al mundo. No se esperaba otra cosa de los testimonios de la decena de personas que han comparecido este martes ante el tribunal del «procés». Amas de casa, carpinteros, ingenieros de telecomunicaciones, estudiantes universitarios. La estrategia de las defensas ha pasado por llevar al Supremo a «gente normal», a gente de la calle, no a energúmenos radicalizados que puedan restar credibilidad al relato independentista. Todo normal si no fuera porque la votación estaba suspendida por el Tribunal Constitucional y había una orden judicial de cerrar los colegios electorales. Y todos los testigos lo sabían.

4. Ante la amenaza de Irán de volver al programa nuclear, EE.UU. ha enviado un portaaviones al golfo Pérsico. La decisión del gobierno de Estados Unidos de enviar urgentemente a un portaaviones junto con un grupo de bombarderos a aguas del golfo Pérsico ha disparado la tensión con Irán justo cuando se cumple un año de la retirada de Washington del acuerdo de desnuclearización. La cúpula militar pidió al Pentágono el despliegue del portaaviones de la clase Nimitz de la Armada USS Abraham Lincoln por una decisión del régimen iraní no revelada, pero que presentaba un riesgo específico para Estados Unidos y sus aliados en el golfo Pérsico. El secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, autorizó el traslado del portaaviones junto con un grupo de bombarderos de la Fuerza Aérea.

5. Bruselas eleva el déficit de España en 2019 al 2,3%, tres décimas más que lo calculado por el Gobierno. La economía europea seguirá expandiéndose por séptimo año consecutivo en 2019, y el PIB real crecerá en todos los Estados miembros de la UE, pero más lentamente de lo esperado, según la Comisión Europea, que acaba de publicar sus previsiones semestrales de primavera. Bruselas cree que las dinámicas nacionales sustentarán la economía europea en su conjunto, a pesar del lastre que siguen suponiendo los elementos de incertidumbre a escala mundial. En la confianza de que muchas de estas incógnitas habrán desaparecido y que el Banco Central Europeo mantendrá su política «acomodaticia» con el crédito, la Comisión cree que el crecimiento puede volver a dinamizarse el año que viene. En el caso de España, la Comisión empeora sus propias previsiones y las del Gobierno sobre déficit pero mantiene las de crecimiento.

6. Rafa Nadal, preguntado por las diferencias salariales: «¿Por qué ganan más las mujeres que los hombres en la moda?». Antes de su estreno en el Mutua Madrid Open, Rafael Nadal compareció este martes ante los medios para valorar su estado físico después de que un virus estomacal le castigara estos últimos días. Juega el miércoles ante Felix Auger-Aliassime y las mayoría de las preguntas en su rueda de prensa fueron deportivas, pero durante la comparecencia le preguntaron por si en el tenis se deberían equiparar los sueldos entre hombres y mujeres. Esa situación, la de cobrar lo mismo, se repite en los cuatro Grand Slams y en algún que otro torneo como el Mutua Madrid Open. Nadal dio su visión sobre el tema: «No sé en qué se basa en el fútbol, en el golf o en el modelaje. ¿Por qué ganan más en la moda las mujeres que los hombres? No lo sé, pero ahí no hablamos todo el día de diferencia salarial».