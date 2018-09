Las seis noticias imprescindibles de este martes

1.- La ministra de Sanidad Carmen Montón ha comparecido este martes a las 20.45 horas en el ministerio de Sanidad para anunciar su dimisión, según informa Efe tras el estallido del escándalo en torno a su máster. Se trata de la segunda dimisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La comparecencia de la titular de Sanidad se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya mostrado su repaldo por las supuestas irregularidades en la obtención de un máster. Esta misma tarde, Pedro Sánchez había apoyado públicamente a la ministra de Sanidad. «Está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo», ha aseverado el presidente del Ejecutivo.

2.- Barcelona se ha llenado de nuevo este martes en la enésima «Diada» masiva organizada por el independentismo para exigir la secesión de Cataluña. Sin embargo, este año la manifestación ha transcurrido sin promesas claras en el horizonte. Ni elecciones, ni referéndum: libertad para los presos y aplicación de la «república catalana». Esas eran las consignas que sobrevolaban la marcha de la Assemblea Nacional Catalana en un momento en el que el soberanismo catalán reconoce estar desnortado y sin una estrategia común. La Guardia Urbana cifró la asistencia en un millón de personas, mientras que la entidad antisecesionista SCC la rebajó a 200.000. Delegación del Gobierno, a diferencia de años anteriores, no facilitó su cálculo. «Pedimos que se prioricen los intereses colectivos a los de partido, que desde el Govern se haga balance de lo que se tenía (preparado) y lo que no, que os volváis a preparar para otro embate. No paséis del 'de la ley a la ley' y las 'estructuras de Estado' a decir que todo lo tiene que hacer la gente de la calle», ha advertido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, al acabar la manifestación en un discurso que ha puesto al Govern, a los partidos independentistas y hasta al expresidente Puigdemont en su punto de mira.

3.- Sin más salidas ante los tribunales brasileños, antes del plazo límite para cambiar de candidato, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva renunció a la batalla legal para disputar las elecciones del 7 de octubre y le abrió el camino a su heredero, su compañero de fórmula, Fernando Haddad. La Dirección Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), confirmó el martes por unanimidad que Haddad, exalcalde de São Paulo, asume como nuevo candidato de la agrupación en lugar de Lula da Silva, preso desde abril por corrupción pasiva y blanqueo de fondos. Con la decisión, Haddad asume la campaña, cuando falta menos de un mes para la elección, marcada el 7 de octubre en primera vuelta. El filósofo paulista, de 55 años, que era el vicepresidente en la fórmula de Lula, será acompañado por la feminista Manuela D'Avila, del Partido Comunista Brasileño (PCdoB), que también fue aprobada como nueva vicepresidente. La candidatura, que ya era voceada, ya aparece en las encuestas con un 9%, distante del 39% que tenía Lula, pero con buen potencial de llegar a segunda vuelta, con el apoyo de Lula.

4.- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha afirmado este martes que no tendrá en cuenta la opinión del Parlamento Europeo (PE) sobre el Estado de derecho y la democracia en su país y que no piensa «ceder al chantaje». Orbán ha intervenido ante el pleno del PE, reunido en Estrasburgo (Francia) y que votará el miércoles si pide iniciar una proceso sancionador contra Hungría por no respetar los valores fundamentales de la Unión Europea (UE). Por la mañana, el mandatario ha asegurado que el PE está preparando «una venganza» debido a que este país no quiere inmigrantes. Sobre la posibilidad de que el Parlamento Europeo decida proponer la activación del artículo 7 que implica dejar sin derecho a veto a Hungría de las grandes decisiones europeas, Orbán ha acusado a los eurodiputados de pretender «acallar» al pueblo húngaro y querer «dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene». Orbán ha reivindicado «el derecho del pueblo húngaro» a decidir sobre su gestión de la inmigración, en referencia a las críticas por las vallas construidas en sus fronteras y el trato a los refugiados. «Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Me opongo a que las fuerzas de la Eurocámara partidarias de la inmigración nos chantajeen. No cederemos, no importa lo que voten», ha afirmado.

5.- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha subrayado hoy que en estos momentos «no hay lugar para políticas fiscales irresponsables», y ha asegurado que aplicar bajadas de impuestos sería contrario a la disciplina fiscal. Durante su intervención en un desayuno organizado por Forum Europa, Calviño ha considerado que en estos momentos no es posible una política «expansiva en su conjunto» porque España debe empezar a reducir el déficit estructural. Es necesario «encontrar el equilibrio» entre la consolidación presupuestaria y el nivel adecuado de gasto público, que no asfixie los servicios ni aumente la carga de la deuda, ha añadido. Con respecto al aumento impositivo que se aplicará el próximo año, Calviño ha señalado que dependerá del objetivo de déficit con el que finalmente se cuente, lo que dependerá de que la flexibilización propuesta por el Ejecutivo salga adelante en las Cortes, ya que su rechazo implicaría un aumento impositivo «muchísimo más importante» porque no es posible una financiación basada en la deuda.

6.- Las autoridades de Carolina del Sur han ordenado la evacuación forzosa de un millón de personas de la región costera con vistas a la llegada del huracán «Florence», que podría tocar tierra este jueves. «No queremos poner en peligro ni una sola vida de Carolina del Sur con este huracán», ha afirmado el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, en una rueda de prensa en la que ha estimado en aproximadamente un millón de personas las afectadas por las órdenes de desalojo. Las autoridades de Carolina del Norte, por su parte, han emitido este lunes las primeras órdenes de evacuación para los vecinos y turistas de las islas de la barrera de Outer Banks, lo que equivale al desplazamiento de unas 250.000 personas. «Estamos en la diana. Va a afectar a todo el estado», ha apuntado el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, quien ha pedido ya la declaración de emergencia a nivel federal. Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, muy criticado por la lenta respuesta al paso del huracán «María» por Puerto Rico, ha cancelado un acto previsto para el viernes en Jackson, Misisipi, por motivos de seguridad debido al paso de «Florence».