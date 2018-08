Las seis noticias imprescindibles de este martes

1. Competencia inicia una guerra contra los ayuntamientos por los pisos turísticos. El caos normativo en el que se han instalado los pisos turísticos va camino de los tribunales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impugnado la normativa urbanística municipal de Madrid, Bilbao y San Sebastián que atañe a esta actividad. Fuentes del «superregulador» avisan: «puede que no sean las únicas normas que se recurran». Por el momento, la CNMC considera que las normas de estas tres ciudades son «contrarias a la competencia» y «perjudican a los consumidores». El organismo presidido por José María Marín Quemada ha asegurado que envió sendos requerimientos a estos ayuntamientos para que modificaran ciertos aspectos de sus normas. Una petición que los consistorios ignoraron. Como consecuencia, la institución ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra estos reglamentos.

2. Los yihadistas de Cataluña planearon atacar en locales de moda de Barcelona y Lloret de Mar y discotecas gays de Sitges. El rastro de un teléfono móvil hallado en el chalé de Alcanar (Tarragona) –el centro de operaciones de la célula yihadista de Cataluña, que explotó un día antes de los atentados– permite dibujar la preparación de los atentados, que se intensificó desde mediados de julio del año pasado. Según un informe de los Mossos d'Esquadra, que consta en el sumario de la investigación, al que ha accedido ABC, entre los objetivos planteados por el grupo terrorista estaban estadios de fútbol, monumentos, locales de ocio de Barcelona y Lloret de Mar, y discotecas de ambiente homosexual de Sitges, lugares con gran movimiento de personas.

3. Jornada de medallas para el deporte español. La marchadora española de origen húngaro Julia Takacs ha logrado el bronce en los 50 kilómetros, el primer metal de España en el Campeonato de Europa. Por su parte, Jessica Vall se ha hecho con la plata en en la final de los 200 braza del Europeo de natación, solo superada por la todopoderosa Efimova. La catalana, que por un momento soñó con el oro, mantuvo la segunda posición en el último tramo, cuando la rusa le superó. Marina García, cuarta al final, vio cómo la británica Renshaw le arrebataba la plaza en el podio en el último suspiro. El granadino David Valero ha cazado también la medalla de bronce en el Europeo de Mountain Bike tras protagonizar una remontada histórica que le llevó desde la vigésima plaza a mitad de carrera hasta la tercera plaza.

4. El Tribunal Supremo no se pronunciará sobre la imputación de Pablo Casado antes de septiembre. La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto de la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que solicita el traslado al Tribunal Supremo de la pieza separada sobre el máster del presidente del PP y en el que aprecia indicios de delito. Según fuentes fiscales, el Ministerio Público no se opondrá a la decisión de la juez de elevar el caso al Supremo, por la condición de aforado de Casado. Contra el auto cabe recurso de reforma, que en el caso de la Fiscalía no ejercerá. Está previsto que la sala de admisiones del Tribunal Supremo aborde la petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el mes de septiembre. Para ello, tomará en consideración el informe de la Fiscalía. Entonces, decidirá si asume la causa y si cita a Casado como investigado sobre este asunto. El PP asegura ver a Casado como una «víctima de una persecución».

5. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo fin de semana en el Parque Nacional de Doñana con la canciller alemana, Angela Merkel, con quien repasará la agenda bilateral y europea, según han informado fuentes del Ejecutivo. Sánchez ha invitado a Merkel a pasar los días 11 y 12 de agosto en la finca del Palacio de las Marismillas, en Doñana, donde compartirán un fin de semana de trabajo, que combinarán con una visita a este paraje natural, donde el presidente del Gobierno pasa unos días de descanso acompañado por su familia. Por otra parte, Sánchez se tendrá que enfrentas a la nueva batería de preguntas que el PP ha presentado en el Congreso sobre el viaje que el dirigente hizo en el Falcon para ver a «The Killers».

6. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha planteado la idea de «una especie de Erasmus euroafricano» de manera que, por cada inmigrante ilegal devuelto a su país de origen, Europa acepte a un inmigrante legal para formarlo durante tres años y luego enviarlo de vuelta a su país para «reforzar la economía doméstica». Borrell habla de esta posibilidad como una «solución constructiva» y basada en la cooperación que se enmarcaría en un sistema paneuropeo para apoyar a los países de origen de los inmigrantes, porque España y Marruecos no pueden resolverlo por sí solos. Es más, cree que una iniciativa así podría gustar a los países europeos «que no practican la política del miedo»