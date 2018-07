Las seis noticias imprescindibles de este martes

ABC

Actualizado: 24/07/2018 21:17h

1. La Moncloa no recogió en la agenda oficial de Pedro Sánchez su asistencia al concierto de The Killers en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurase este lunes que el acto entraba en la «agenda institucional» del mandatario. También se ha conocido que el aeropuerto de Castellón –cerrado desde 2017– abrió expresamente para recibir el avión de Sánchez. Tanto la pista como la terminal se emplearon en exclusiva para albergar la recepción al dirigente y su séquito de camino a su visita al FIB. Además, el plan del presidente de agotar la legislatura empieza a complicarse. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que «nadie está pensando en convocar elecciones», pero también ha afirmado «nadie va a resistir más allá de lo razonable» porque «sería absurdo».

2. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) prohíbe la colocación de «esteladas» en la vía pública del municipio de Sant Cugat (Barcelona). En la sentencia se sostiene que dicha bandera constituye un símbolo independentista «de una parte de los ciudadanos» pero que carece de reconocimiento legal válido como «símbolo oficial de ninguna administración territorial». Asimismo, el fallo asegura que la exhibición en el espacio público de cualquier elemento que represente una opción política es ilegal porque vulnera el principio de «neutralidad institucional». Es decir, el TSJC no solo hace referencia a la presencia de la bandera secesionista, sino a todos aquellos símbolos con los que únicamente se siente representada una parte de la población y generan fractura y división en la sociedad catalana.

3. Asciende a 74 el número de muertos por los incendios en Grecia. El grave incendio forestal que comenzó durante la tarde de este lunes en varias zonas costeras de Ática, entre el puerto de Rafina y la zona de Nea Makri, está siendo controlado esta mañana pero ha dejado hasta el momento 74 muertos y 187 heridos, según la cifra oficial facilitada por los bomberos. Del total de personas heridas, 23 son niños. Además, el número de personas desaparecidas todavía es incierto. Once personas se encuentran en situación crítica en distintos hospitales de Atenas. El recuento es difícil, ya que muchas familias siguen buscando desesperadamente a parientes y amigos que se encontraban de vacaciones al borde del mar y no dan señales de vida.

4. Theresa May asume el liderazgo de las negociaciones del Brexit con la Unión Europea, asignando al ministro del Brexit la función de asistente y de gestor de las consecuencias internas de la ruptura. «Es esencial que el gobierno se organice de la forma más eficaz posible para permitir a Reino Unido salir de la Unión Europea», ha explicado la primera ministra en una declaración escrita al Parlamento. «Con este fin, he realizado algunas modificaciones en el reparto de funciones», ha agregado. May ha desplazado así a su nuevo ministro para el Brexit, Dominic Raab, que tomó posesión del cargo el pasado 9 de julio en sustitución de David Davis, que dimitió por sus diferencias con la primera ministra.

5. La Policía Nacional ha identificado el cadáver hallado en un ascensor número 54 del hospital de La Paz, que corresponde a un hombre español de 68 años cuya desaparición fue denunciada por su hija el pasado día 20, diez días después de que se encontrara su cuerpo. Fuentes de la investigación han señalado que la identificación ha sido posible gracias a un proceso de regeneración de las huellas dactilares. Otras fuentes han precisado que en la vivienda del hombre, residente en el distrito de Puente de Vallecas, se ha encontrado una carta de despedida, por lo que la causa apuntaría a un suicidio. El hombre, un antiguo trabajador del sector de la construcción, vivía separado de su familia.

6. Un catamarán turístico en el que viajaban 48 personas, entre ellas ocho niños, se ha incendiado en las cercanías de la localidad pontevedresa de O Grove y varias pasajeros han resultado heridos. Dos personas han sido trasladas con quemaduras graves al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUAC) en helicóptero. La Subdelegación del Gobierno ha confimado que no existen víctimas mortales ni preocupa la supervivencia de los heridos. La subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, eleva a 37 el número de personas heridas, la mayoría de carácter leve, salvo los dos grandes quemados trasladados al CHUAC y otros tres pasajeros ingresados con quemaduras de consideración en el hospital Montecelo de Pontevedra.