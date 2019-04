Seis noticias imprescindibles de este martes, 2 de abril

1. May anuncia que Reino Unido pedirá a la UE otra prórroga para cerrar un acuerdo con Corbyn. Theresa May ha admitido que deberán solicitar otra prórroga a Bruselas para evitar salir sin acuerdo el próximo 12 de abril. La primera ministra, en una breve comparecencia en Downing Street tras haber estado reunida durante horas con sus ministros, ha asegurado que tendrán que pedir esa nueva extensión, que será «tan corta como sea posible», para asegurarse salir con acuerdo de la UE. Una May que ha tendido la mano al líder de la oposición, al laborista Jeremy Corbyn, con el que pide abrir contactos para solucionar este encallamiento. Si fracasa ese dialogo, ha señalado la «premier», sería entonces el Parlamento quien decidiese que hacer entonces, si Corbyn también se compromete a acatarlo. Y todo, ha dicho la primera ministra, tiene que ser antes del 22 de mayo para no tener que participar en esas elecciones europeas.

2. Rivera ficha a la exsocialista Rodríguez como escudo contra el nacional-populismo en Europa. Ciudadanos continúa pescando miembros de otras formaciones políticas. La última en sumarse al proyecto liberal no es otra que Soraya Rodríguez, que ocupará un puesto en la lista que encabeza Luis Garicano al Parlamento Europeo, después de haber abandonado el PSOE por sus discrepancias con el acercamiento de Pedro Sánchez a los independentistas. Rodríguez fue uno de los rostros visibles en el grupo parlamentario socialista que se atrevieron a dar la cara y decir a viva voz «basta». El movimiento de Sánchez de aceptar la figura de un «relator» para intermediar entre España y Cataluña, como si fuesen dos Estados distintos, fue algo que se percibió con gravedad dentro de sectores críticos del PSOE. Y es por ello que Albert Rivera considera que Rodríguez tiene cabida en la hoja de ruta de Cs en Europa.

3. Carmen Calvo pide a un historiador que certifique que la hazaña de Magallanes y Elcano no fue española.La vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, presentaron ayer en Madrid y Lisboa la celebración conjunta de los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. El tono de una cooperación deseable no permite olvidar que ha sido precedida de no pocas polémicas, de las que los lectores de ABC han tenido cumplida cuenta y que llevó a este periódico a solicitar un informe a la Real Academia de Historia para evitar confusiones ante la capitalización que los portugueses hacían de una expedición «netamente española». La diplomacia ha hecho posible que la conmemoración no acabase mal, aunque el precio haya sido ese guión, presentado ayer, que impide a los españoles sentirse orgullosos ante los méritos objetivos de aquella Circunnavegación que hizo posible la primera globalización.

4. El Bernabéu será la nueva enseña de Madrid. Florentino Pérez y Manuela Carmena firmaron el gran proyecto deportivo en el centro neurálgico de la capital de España. Superados los recursos, la remodelación del estadio Santiago Bernabéu tiene todas las licencias para atacar la reforma. Las obras comenzarán nada más acabar la Liga, el 20 de mayo. El coste del proyecto oscilará entre los 525 y los 575 millones de euros, que el Real Madrid financiará con un crédito a largo plazo, 35 años, que significará un pago anual asumible, de 25 millones, a un interés cercano al tres por ciento. Una inversión que el club revertirá en ingresos muy importantes para la empresa, pues la gestión de mercadotecnia augura que se obtendrán 155 millones de euros de negocio cada año gracias a la "ciudad del ocio" que se integrará en el estadio. Restaurantes, tiendas y un museo del Real Madrid mucho más amplio, para dar cobertura a un Tour turístico que todavía será mejor que el actual, situado entre las principales visitas de Madrid junto a la pinacoteca de El Prado.

5. Abascal insulta a Rivera: «Tú sí que estás enfermo, Carlos Alberto. Eres una mentira con patas». El líder de Vox, Santiago Abascal, explotó anoche contra Albert Rivera, a quien llamó «enfermo» y «mentiroso» después de que el presidente de Ciudadanos abogara por no dar más protagonismo a propuestas como las del partido «ultraconservador». «Mi propuesta es no dar más protagonismo a los partidos que hacen propuestas para que haya pistolas en cada casa o que pueda haber tiroteos en los colegios, o que los gays son considerados enfermos...», dijo Rivera ayer lunes por la noche en una entrevista en Antena 3.

6. El Supremo pide al Gobierno el acuerdo de la exhumación de Franco antes de la posible paralización. El Tribunal Supremo ha acordado este martes requerir al Gobierno para que aporte copia del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo sobre la exhumación de Franco, así como los antecedentes de dicho acuerdo que obren en el expediente administrativo. La Sala Tercera del alto tribunal toma esta medida antes de decidir sobre la suspensión cautelar del acuerdo para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos.