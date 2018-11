Seis noticias imprescindibles de este lunes

1. El Supremo continuará mañana el debate sobre la polémica de las hipotecas. Con todos los focos encima, el Tribunal Supremo continuará mañana el debate sobre la polémica de las hipotecas. El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo retomará el pleno a las 10.30 horas tras no alcanzar una decisión tras unas siete horas de reunión.

2. Casado deja fuera al PSOE de su convocatoria a los líderes constitucionalistas frente a los separatistas.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado hoy que Pablo Casado convocará, el miércoles de la semana que viene, a los líderes de los partidos constitucionalistas con representación en el Congreso, para diseñar una hoja de ruta frente a los independentistas. Eso sí, entre esos partidos no estará el PSOE, según han confirmado fuentes del PP, pues se pretende formar una alternativa a su gestión junto a los separatistas.

3. Cospedal abandona el Comité Ejecutivo Nacional del PP por los audios de Villarejo. La diputada del PP María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, ha anunciado este lunes su dimisión como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección de la formación. En un comunicado, Cospedal ha explicado que toma esta decisión para evitar que el contenido de los audios con el excomisario Villarejo que se están publicando estos días afecten al partido.

4. «Kichi», ante el juez imputado por prevaricación y malversación en la gestión de los chiringuitos de Cádiz.El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), está citado a declarar este jueves en el Juzgado número 3 de Cádiz en calidad de investigado tras la denuncia puesta por Ciudadanos (Cs) por su supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de los chiringuitos.

5. Así confesó Ana Julia el asesinato del niño Gabriel: «Cuando quité la mano ya no respiraba».Su declaración estuvo plagada de llantos. «Gabriel estaba ahí con un palito y le dije: ven, sube conmigo al coche que voy un momento a Rodalquilar y luego te traigo». Así se expresó Ana Julia Quezada delante del juez al confesar el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, según un vídeo que ha publicado este lunes «Espejo Público».

6. Rafa Nadal no jugará más en 2018. Así lo ha anunciado con un comunicado en las redes sociales, en el que lamenta no llegar a tiempo para disputar la última parte de la temporada. «He hecho todo lo posible para llegar a final de temporada en buenas condiciones, tanto a París como a Londres, haciendo las cosas bien y me apetecía mucho jugar. Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano», explica el balear.