Las seis noticias imprescindibles de este lunes

1.- La Mesa del Congreso ha rechazado este lunes, con el voto de PP y Ciudadanos, la enmienda del PSOE para intentar acelerar la tramitación de los Presupuestos y burlar así al Senado. Los socialistas introdujeron de tapadillo la semana pasada un cambio en la reforma de la ley del Poder Judicial para eliminar la capacidad de veto de la Cámara Alta sobre el techo de gasto, pero la Mesa de la Cámara Baja no ha aceptado ese atajo. PP y Ciudadanos presentaron sendos recursos pidiendo anular esa enmienda al considerarla un «fraude» al referirse a un asunto ajeno al objeto de la proposición de ley. El grupo dirigido por Dolors Montserrat señaló además que ya estaba en tramitación una iniciativa legislativa específica sobre el veto del Senado a la senda de déficit y que no debía haber cauces paralelos. Tras dos horas y media de acalorado debate, la Mesa ha tumbado la enmienda socialista por cinco votos (PP y Cs) a cuatro (PSOE y Podemos). La colisión entre el Gobierno y el Congreso es insólita. La situación creada tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el 1 y 2 de junio, ha provocado que por primera vez en la historia el Ejecutivo no tenga el control sobre el Parlamento y ello está originando un conflicto permanente entre ambos poderes.

2.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este viernes que «va a seguir trabajando como hasta ahora para mejorar la calidad de la justicia como servicio público» y ha subrayado que en los 25 años que ha estado en la Audiencia Nacional ha coincidido con el excomisario José Villarejo en tres ocasiones. En un comunicado difundido por el Ministerio de Justicia, este departamento anuncia que la ministra comparecerá en el Congreso a petición propia, tras difundirse audios de una comida que compartieron Delgado y Villarejo junto a otras cuatro personas en 2009. El medio digital Moncloa.com publica hoy varios audios grabados en 2009 en una comida de agradecimiento que Villarejo, hoy en prisión preventiva, dio para la concesión de una medalla al mérito. En dicho evento la ahora ministra actúa con familiaridad y se la escucha comentar temas cotidianos. En él participaron el exmagistrado Baltasar Garzón, el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y tres mandos policiales adjuntos al DAO de aquella época: Enrique García Castaño, alias «El Gordo»; Miguel Ángel Fernández Chico (fallecido) y Gabriel Fuentes.

3.- La debilidad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos ante PP y Cs coincide con un momento de mayor presión desde Podemos para darle su apoyo a las cuentas de 2019. La formación morada ha elevado el tono de sus peticiones y demanda al Ejecutivo una subida del IRPF a las rentas del trabajo que ganen más de 120.000 euros, frente a los 140.000 euros que admitía el Gobierno, así como elevar la tributación del ahorro de los capitales superiores a 50.000 euros. En el campo de las rentas del trabajo, Podemos pide elevar del 45% al 48% el tipo a los ingresos de entre 120.000 y 150.000 euros, al 50% el tramo que baila entre 150.000 y 300.000 euros y hasta el 52% para los superiores. Todo un aumento de tono frente a hace unas semanas. «Básicamente esto supone recuperar para las rentas más altas los tipos que había en 2014», recoge el documento de propuesta presupestaria presentado esta tarde por el secretario de organización, Pablo Echenique.

4.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó hoy con el «número 2» del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, y se reunirá con él este jueves en Washington, en medio de las informaciones de que el vicefiscal general podría dejar su cargo, informó hoy la Casa Blanca. «A petición de Rod Rosenstein, él y el presidente Trump tuvieron una extensa conversación para discutir las recientes informaciones», señaló la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un breve comunicado. Sanders agregó que «dado que el presidente está en la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene la agenda completa de encuentros con líderes mundiales, se reunirán el jueves cuando el presidente regrese a Washington». Trump ofrecerá mañana su esperado discurso en la Asamblea General de la ONU. La portavoz salía así al paso de las informaciones reveladas esta mañana de que Rosenstein habría renunciado ya a su puesto verbalmente tras hablar con John Kelly, jefe de gabinete de Trump, antes de que el propio mandatario le despidiera.

5.- Volver a ponerse de pie y a dar unos pasos. Algo tan sencillo y habitual para muchos se ha convertido en una realidad para una persona que desde 2013 permanecía encarcelado en una silla de ruedas a cuasa de un accidente de moto de nieve. El paciente, un varón de 29 años actualmente, ha sido capaz de dar pasos de forma independiente y permanecer de pie, aunque con ayudas, según una investigación publicada hoy por la revista Nature Medicine. La clave ha estado, explican Kristin Zhao y Kendall Lee, de la Clínica Mayo de Minnesota y de la Universidad de California- UCLA (EE.UU.), en cmbinar la estimulación eléctrica de la médula y un programa de fisioterapia. La combinación de ambas terapias ha demostrado tener potencial terapéutico en humanos, ya que facilita las contracciones musculares voluntarias e incluso permite que los pacientes puedan ponerse de pie. Los investigadores aseguran que se trata del primer caso de un paciente que ha logrado dar pasos de forma independiente después de sufrir una parálisis completa de las extremidades inferiores tras lesionarse la médula espinal.

6.- La Asamblea del Real Madrid dio luz verde a la reforma del Santiago Bernabéu, que pretende hacer del estadio madrileño un referente de modernidad. Con una «piel» de acero para reflejar imágenes y cubiertas fija y retráctil, el recinto mejorará también sus accesos, su seguridad y aumentará en 800 las localidades para personas con discapacidad, además de crecer en el apartado de la oferta de ocio y acometer una «transformación digital». Los socios aprobaron una propuesta de la directiva blanca para endeudarse hasta 575 millones de euros por un plazo máximo de 35 años, para financiar esta remodelación. Sin impacto en el desarrollo deportivo y con un modelo de comercialización que permitiría ingresar más de 150 millones por temporada, Florentino Pérez explicó que las obras se prolongarían durante tres años y medio desde el año que viene.