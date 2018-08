Las seis noticias imprescindibles de este lunes

ABC .

@abc_es Seguir Actualizado: 13/08/2018 21:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. El Gobierno no recibirá al Aquarius porque «España no es el puerto más cercano». La nueva llamada de auxilio del Aquarius, de nuevo sin destino por aguas del Mediterráneo, con 141 inmigrantes a bordo rescatados frente a las costas de Libia, pone de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez en una tesitura complicada. Un equilibrio entre mantener un discurso de buenas intenciones en materia migratoria pero que contrasta con la convicción propia y la demanda de la UE de que no se puede actuar de forma unilateral. El Gobierno de España resolvió la crisis de junio ofreciendo Valencia como puerto seguro al Aquarius tras el cierre de los puertos en Italia. Fue una de las primeras decisiones de Sánchez, que fue bien acogida en un principio en el seno de la UE porque resolvía un problema inmediato. Y situaba a España en el seno del debate de la política migratoria como actor principal.

2. Más de 300 heridos tras el hundimiento de una plataforma durante un festival en Vigo. La cifra de heridos por el desplome de una pasarela de madera durante la pasada madrugada en el festival de deporte y cultura urbana «O Marisquiño» que se celebra en Vigo (Pontevedra) se eleva ya a más de 300, mientras nueve -dos de ellos menores- permanecen ingresados en centros hospitalarios de la ciudad, según ha informado la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego ha indicado, igualmente, que la Consellería de Sanidad movilizó cinco UVI, doce ambulancias de soporte vital básico, veinticuatro de apoyo, tres de la Cruz Roja, dos equipos sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC), tres vehículos de apoyo logístico y uno de Protección Civil. En el lugar del siniestro, el 061 instaló asimismo un puesto de mando médico, al igual que un punto de triaje inicial y otro de carga de ambulancias.

3. Roger Torrent, denunciado por admitir a trámite una moción rupturista de la CUP en el Parlament. Ciudadanos ha presentado una «denuncia penal» ante la Fiscalía contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de representantes de Junts per Catalunya y ERC en la Mesa que dirige la cámara catalana por un presunto delito de prevaricación, al haber permitido la admisión a trámite de una moción «rupturista» de la CUP. Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, en rueda de prensa, el motivo de la demanda es la admisión a trámite -el pasado 26 de junio- de una moción de la CUP en la que se pedía reafirmar la validez de la declaración independentista del 9 de noviembre de 2015. En ese texto se afirmaba que las leyes y mociones que apruebe la cámara catalana prevalecen con respecto a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

4. David Silva anuncia que deja la selección española. David Silva ha comunicado que deja la selección española de fútbol. Tras confirmarse la marcha de Gerard Piqué hace apenas unos días, es ahora el jugador canario el que comunica que su ciclo con la absoluta ha terminado. El futbolista del Manchester City debutó con España en 2006, acumulando desde entonces 125 partidos y sumando 35 goles. Es el sexto jugador con más partidos con España. «Me voy feliz con todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargada de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos».

5. Salvini propone la vuelta de la «mili» para educar a los jóvenes italianos. «Es necesario el servicio militar obligatorio para enseñar la educación a los jóvenes. Sirve para enseñarles la educación que los padres no dan». Esta propuesta de implantar nuevamente la «mili» , que fue abolida en el año 2004, realizada ahora por el vicepresidente del gobierno y ministro del Interior, Matteo Salvini, está creando polémica y debate en Italia. Salvini, líder de la Liga, sigue en plena campaña electoral por Italia, pensando ya en próximas elecciones regionales y en las europeas del año próximo. En un mitin en Lesina, municipio de 6.500 habitantes en la región de Apulia, al sur del país, lanzó la hipótesis del servicio militar obligatorio con estos argumentos: «Me gustaría que además de los derechos volvieran los deberes»; frente a casos de falta de educación y sentido cívico, «haremos bien en estudiar costes, modos y tiempos para valorar si, cómo y cuándo reintroducir durante algunos meses el servicio militar, el servicio civil para nuestros chicos y chicas, así al menos aprenden un poco de educación que mamma y papá no están en condiciones de enseñar», afirmó el ministro del Interior.

6. El juez Pedraz propone juzgar al fundador de Gowex por presunta estafa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al fundador de la empresa de redes «wifi» Gowex, Jenaro García, por presunta estafa y falsedad contable, así como por sendos delitos relativos al mercado y los consumidores y de uso de información relevante. En el auto conocido hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 extiende su decisión a la mujer de García y consejera de Gowex, Florencia Maté, firmante de las cuentas de los ejercicios 2009-2012, y al secretario del consejo de administración, Francisco Manuel Martínez.