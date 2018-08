Las seis noticias imprescindibles de este lunes

1. Sánchez elude explicar cómo va a apoyar al Rey frente al acoso separatista. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido responder a la pregunta de ABC de qué va a hacer el Ejecutivo para apoyar al Rey frente a la campaña de acoso que está sufriendo por parte de los separatistas catalanes. Sánchez ha afirmado, tras despachar con el Rey en el Palacio de Marivent, que el Ejecutivo va a «dar normalidad» y esa será la respuesta de su Gobierno a la campaña de acoso que está recibiendo la Corona. «Lo que estamos haciendo es precisamente dar normalidad a hechos tan importantes como el 17 y 18 de agosto», dijo, en alusión a los actos del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, a los que acudirán los Reyes.

2. Casado rechaza dimitir: «No he recibido ningún regalo ni tengo ningún título que pueda colgar en la pared». El presidente del PP, Pablo Casado, ha dado explicaciones tras conocerse el escrito que la jueza que investiga su curso en Derecho Local y Autonómico ha remitido al Tribunal Supremo para que investigue si hubo irregularidades en el modo en el que obtuvo la titulación. Casado ha querido mandar «un mensaje de absoluta tranquilidad» y ha negado irregularidades, al menos por su parte, en lo que se refiere al curso. El líder del PP ha insistido en reiteradas ocasiones en que no obtuvo ninguna titulación como resultado de la realización del curso, porque este «no es habilitante», sino que, según sus explicaciones, sirvió para otorgarle el derecho de inscribir una tesis doctoral, cosa que al final no hizo. La realización de este curso, ha insistido, tuvo lugar durante los años de adaptación de la legislación española al denominado Plan Bolonia.

3. Aumentan a 98 los muertos por el terremoto en la isla indonesia de Lombok. Al menos 98 personas han muerto y 236 han resultado heridas como consecuencia del seísmo de magnitud 7 registrado en la costa de la isla indonesia de Lombok, afectada posteriormente por un tsunami de baja intensidad, según un nuevo balance de víctimas divulgado por las autoridades locales. El portavoz de la Agencia para la Gestión de Desastres del país (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha asegurado en rueda de prensa que no hay extranjeros entre los fallecidos, aunque el Gobierno no da por cerrado el balance ha informado Efe. Más de 13.000 casas se han venido abajo o han sufrido daños por los temblores, mientras que el número de desplazados supera los 20.000. La Cruz Roja indonesia ha informado de que ha atendido en uno de sus puestos a una mujer que estaba de parto y que ha incluido entre los nombres de su hijo «Gempa», que significa terremoto.

4. Cierran El Retiro y otros parques de Madrid por fuertes rachas de viento. El Ayuntamiento de Madrid cierra el acceso al parque de El Retiro a partir de las 16 horas como medida de prevención ante las fuertes rachas de viento anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMT) y en aplicación del «Protocolo de gestión de incidencias y actuación ante la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas».También se cerrarán los parques históricos la Quinta de los Molinos, la Fuente del Berro, Quinta de Torre Arias, los jardines de Sabatini y la Rosaleda del parque del Oeste que tienen cerramiento, según ha informado el Consistorio.

5. Realizan una pintada en la fachada de la Catedral de Santiago. La fachada de Platerías de la Catedral de Santiago de Compostela ha aparecido esta mañana con un grafiti en una de sus figuras, que aparece pintada emulando a uno de los miembros de Kiss, la banda estadounidense de hard rock. Las autoridades están revisando las cámaras que se encuentran en el entorno de ese enclave del casco histórico de la capital gallega para tratar de identificar al autor de los hechos. La escultura, tallada en mármol, podrá quedar restaurada esta misma tarde, según ha indicado el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, tras recibir la valoración de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio y de los expertos de restauración de la propia Catedral. La intervención, apuntó, podrá realizarse con los equipos de láser de última generación presentes ya en el templo a causa de la reciente recuperación del Pórtico de la Gloria. En cualquier caso, y el margen del coste de la intervención, Lorenzo incidió en la importancia de la concienciación en el respeto al patrimonio. «Debe ser cosa de todos», señaló.

6. Salen a la luz las imágenes de los terroristas de Cataluña mientras preparaban bombas en la casa de Alcanar. En la tarde del 17 de agosto del año pasado un camión irrumpió en Las Ramblas de Barcelona y cometió un atropello masivo. Poco después, Daesh reivindicó el atentado. Horas más tarde, ya de madrugada, la célula yihadista de Ripoll –autora de los ataques– volvió a actuar en Cambrils. Mataron a un total de 16 personas e hirieron a otras 133. Sin embargo, este no era el plan inicial de unos terroristas que, de forma autodidacta, prepararon explosivos en una casa de Alcanar que acabó saltando por los aires días antes por la mala manipulación del material y matando al imán Abdelbaki es Satty y a uno de los jóvenes radicalizados. Este lunes han salido a la luz los vídeos y las fotografías que los territoristas se tomaron en su improvisada fábrica de bombas. En las imágenes, recuperadas por la Policía, aparece Younes Abouyaaqoub –quien condujo el camión que sembró el pánico en Barcelona– con dos de sus compañeros: Youssef Aalla y Mohamed Hichamy. Los jóvenes se muestran toqueteando los explosivos que pretendían usar en los atentados, sosteniéndolos, posando con chalecos cargados de ellos; siempre sonriendo y, a veces, apuntando al cielo con el dedo índice de su mano derecha.