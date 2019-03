Seis noticias imprescindibles de este lunes, 18 de marzo

1. Detienen al principal sospechoso del tiroteo de Utrech. El presunto autor del tiroteo que se ha producido este lunes en una estación de tranvía de la ciudad neerlandesa de Utrecht, que h a dejado tres muertos y cinco heridos, ha sido detenido, según han anunciado las autoridades de Países Bajos en una rueda de prensa. «Acabamos de oír que el sospechoso (principal) ha sido detenido», ha dicho un portavoz de la Policía, precisando que ha sido arrestado en la calle Oudenoord, en el casco antiguo de Utrecht. «El sospechoso principal ha sido detenido», ha confirmado poco después en Twitter el Gobierno local.

2. La Junta Electoral Central da otras 24 horas a Torra para retirar los lazos y «esteladas». El desafío de Quim Torra a la Junta Electoral Central (JEC) de momento se ha saldado con una semana más de propaganda independentista en los edificios públicos catalanes. El presidente de la Generalitat se negó a atender a la resolución que le obligaba a retirar los lazos amarillos y las «esteladas» de los centros dependientes del Ejecutivo autonómico, y ahora la JEC le concede otras 24 horas para cumplir con su deber.

3. El portavoz del Parlamento británico deniega a May una tercera votación sobre su acuerdo si no hay cambios.El portavoz del Parlamento británico, John Bercow , ha denegado este lunes a Theresa May una tercera votación sobre su acuerdo del Brexit a menos que este incluya nuevos cambios con respecto al presentado la pasada semana ante la camara. Bercow ha advertido de que el Gobierno no puede volver a someterlo a votación si su propuesta es «sustancialmente la misma» que la rechazada por el Parlamento la semana pasada. «Cambios sustanciales», matiza, son «con toda probabilidad" modificaciones acordadas con Bruselas.

4. Vox se acerca a los militares: anuncia tres generales como cabezas de lista al Congreso en dos días. Vox ha encontrado una mina de candidatos en las Fuerzas Armadas. En dos días el partido ha anunciado el nombre de tres generales retirados que tendrán los puestos de salida en las candidaturas de Alicante, Castellón y Cádiz. El líder de Vox, Santiago Abascal, llevaba tiempo tanteando a exmilitares para elaborar sus listas. Un movimiento con el que pretenden dar prestigio a sus candidaturas y cultivar los votos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

5. La Policía investiga sin resultado la estancia de una noche del terrorista de Nueva Zelanda en Jerez. La Policía Nacional investiga desde ayer, de momento sin ningún resultado, la posibilidad de que el terrorista que la semana pasada mató a medio centenar de personas en Nueva Zelanda pasara en febrero de 2018 una noche en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Las informaciones al respecto han partido de una radio local, que cita unas supuestas declaraciones procedentes de un establecimiento hotelero del municipio del que no se facilitan mayores datos, y según las cuales el criminal se presentó entonces un «hombre normal, reservado, pero como muchos que llegan al hotel».

6. La mayor bola de fuego desde Chelyabinsk explota en el mar de Bering. Una gran bola de fuego impactó en la atmósfera de la Tierra el pasado diciembre provocando la mayor explosión desde el meteorito de Chelyabinsk en Rusia hace seis años y la segunda más grande en 30 años. Sin embargo, el evento pasó desapercibido para la opinión pública al producirse sobre el mar de Bering, frente a la península rusa de Kamchatka, sin previo aviso. Satélites militares estadounidenses y redes de sismógrafos recogieron el impacto, que ahora ha sido dado a conocer por científicos de la NASA en la Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en The Woodlands, cerca de Houston, Texas (EE.UU.).