Seis noticias imprescindibles de este lunes, 17 de junio

1. Ciudadanos rompe con Valls por investir a Colau en Barcelona. La portavoz de la Ejecutiva de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciado el final de un año de alianza tras la reunión del Comité Permanente del partido. En el encuentro, en el que se ha valorado de forma «muy positiva» la entrada de Cs en los gobiernos de casi cuatrocientas localidades, se ha decidido que los tres concejales de Cs formen grupo propio en el Ayuntamiento de la ciudad condal. De esta manera, Valls se queda solo con el exministro socialista Celestino Corbacho y la independiente Eva Parera. Cs, por su parte, formará grupo en el Consistorio catalán con María Luz Guilarte, Francisco Sierra y Marilén Barceló. Esta división, que ahora se hace explícita, llevaba acrecentándose desde los dos últimos meses.

2. Primeras medidas de Almeida para Madrid. Apenas 48 horas después de que José Luis Martínez-Almeida tomase el bastón de mando, la nueva Corporación ya ha aprobado sus primeras decisiones en la Junta de Gobierno. Entre ellas, la Junta de Gobierno se ha comprometido a activar un plan de refuerzo para agilizar la devolución de las plusvalías cobradas de forma indebida; la modificación de las ordenanzas fiscales para aplicar las reducciones de impuestos aprobadas en el pacto; así como el impulso de los trámites para realizar la auditoría de los contratos y subvenciones. En materia de Medio Ambiente y Movilidad, el gobierno de PP-Cs se compromete a establecer una ronda de contactos con los afectados de Madrid Central. Además, se establecerá la moratoria de las multas a partir del 1 de julio. Por último, desactivarán la web versión original por ser «antidemocrática».

3. Muere a los 67 años Mohamed Mursi, expresidente de Egipto, mientras estaba siendo juzgado. El expresidente de Egipto Mohamed Mursi, que gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el Ejército en un golpe de Estado no sangriento, falleció este lunes a los 67 años durante una sesión de un juicio contra él por espionaje, informó la televisión estatal egipcia. La emisora pública no ofreció más detalles sobre las causas de la muerte del exmandatario islamista, que llevaba preso desde el 3 de julio de 2013 y fue sometido a múltiples juicios en este tiempo. Mursi tenía antecedentes de mala salud, como diabetes, así como problemas hepáticos y renales, enfermedades para las que no estaba recibiendo la atención médica requerida. El mal estado de salud de Mursi no era un secreto. En el verano de 2015, uno de los juicios contra el líder político tuvo que ser aplazado debido a la diabetes que padecía. Además, el expresidente también sufría reumatismo.

4. Puigdemont y Comín se quedan sin su acta de eurodiputado por no jurar sus cargos en España. La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado este lunes aceptar un acta notarial con el acatamiento de la Constitución del expresidente Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, fugados en Bélgica, con lo que el abogado de los eurodiputados electos, Gonzalo Boye, deberá presentar el escrito por el cauce ordinario. Boye tenía intención de entregar esos papeles al presidente de la JEC, Segundo Menéndez, aprovechando que el organismo arbitral había citado este lunes a los 54 eurodiputados electos para prometer o jurar la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger el acta que les abra las puertas del Parlamento Europeo. Según explicó Boye a la prensa, la JEC «ni siquiera ha leído y no quiso ni mirar los papeles» con los que pretendía acreditar a Puigdemont y Comín. Defendió que sus representados han cumplimentado el trámite ante un notario belga, que «tiene la capacidad para tomar este tipo de promesas y se hizo en previsión de lo que iba a pasar».

5. El Rey, investido caballero de la Orden de la Jarretera. La Reina de Inglaterra ha investido este lunes al Rey de España caballero de la Orden de la Jarretera en una ceremonia de pompa y circunstancia que se ha celebrado en el Castillo de Windsor y la Capilla de San Jorge en la que también ha sido investido el Rey de los Países Bajos y que ha reunido a la mayoría de los miembros de la Familia Real británica. En un semisoleado día británico, Don Felipe recibió los atributos de la Jarretera, una orden tan antigua y prestigiosa como el Toisón de Oro español. La primera parte de la ceremonia se ha celebrado a puerta cerrada y la Casa del Rey no ha podido confirmar si Don Felipe ha recibido, entre los demás atributos de la orden, la singular liga que simboliza esta condecoración. Tan singular es este símbolo que en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hay un retrato de Felipe II con la famosa liga de la Jarretera.

6. España, a octavos como segunda de grupo. El conjunto de Jorge Vilda, ya lo repetían, ha venido a Francia a demostrar la madurez de este fútbol curtido en campos de tierra y cimentado en títulos en las categorías inferiores. Con esa filosofía, impusieron su criterio desde el primer minuto ante una China que amenazaba, pero que cumplió su misión: un empate para pasar de fase sin un temible cruce de octavos. Aun sin poder celebrar una segunda victoria mundialista, España festeja el hoy, este presente brillante de acceder a octavos por primera vez en la historia. Mañana (el lunes 24, a las 18.00 horas) tocará presumiblemente Estados Unidos. Noventa minutos para construir más presente y avanzar hacia el futuro.