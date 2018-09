Las seis noticias imprescindibles de este jueves

ABC

Actualizado: 13/09/2018 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado esta mañana que pedirá que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca urgentemente en el Congreso de los Diputados para esclarecer las «dudas razonables» que existen sobre su tesis doctoral después de que ABC revelase ayer que el jefe del Ejecutivo plagió su trabajo. Asimismo, el PP se ha hecho eco de la petición del líder de la formación naranja y ha asegurado que ambos grupos pedirán de forma conjunta, a lo largo de la mañana, la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Hemiciclo. En una conferencia con empresarios organizado en la capital por «Madrid. Foro empresarial», Rivera ha calificado como «grave» la posibilidad de que el líder socialista haya plagiado su tesis y exige que reparta el documento entre los medios de comunicación en formato digital para que se pueda someter «a un software antiplagios». «Tiene que dar la cara en una sesión de control en el Congreso para dar explicaciones a los grupos parlamentarios», ha exigido el presidente de Cs antes de recriminarle su táctica de «amenazar» con querellas y «señalar con el dedo» a quienes ponen en duda su trabajo.

2.- Pedro Sánchez ha cedido finalmente a la presión y permitirá que la Universidad Camilo José Cela publique su tesis para que pueda ser consultada «por todo el mundo». Así lo ha confirmado este jueves en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha eludido el debate sobre el plagio de parte de la tesis, publicado por ABC, y ha acusado a las «derechas» de desviar el foco mediático de la votación para exhumar los restos de Francisco Franco, hoy en el Congreso. El trabajo estará disponible en internet desde mañana en internet, según ha informado Sánchez en su perfil de Facebook. El presidente del Gobierno ha claudicado y facilitará el acceso a su tesis doctoral. «Se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana», ha afirmado. Sánchez gana así tiempo ante la petición de Ciudadanos, y también del PP, para que comparezca de forma urgente en el Congreso y aclare las dudas sobre su trabajo académico. La vicepresidenta ha negado en principio que vaya a hacerlo a petición propia. «¿Es que tiene que comparecer el presidente del Gobierno acerca de su tesis doctoral de tantos años?», se ha preguntado Calvo ante una nube de periodistas.

3.- El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha confirmado este jueves que el Gobierno enviará a Arabia Saudí las 400 bombas láser del Ejército vendidas en virtud de un contrato en 2015, y ha señalado que se trata un «armamento de precisión», guiado por láser, que «no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria». En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, ha señalado que el Gobierno ha decidido entregar las bombas para «honrar un contrato que viene de 2015, del anterior Gobierno, y en el que no se ha detectado ninguna irregularidad que permitiese no ponerlo en práctica», confirmando así una información adelantada por 'El Periódico', según la cual el ejecutivo comunicó a Riad ya este miércoles que las bombas serían entregadas.

4.- La Comisión Europea (CE) descartó este jueves «revisar» el acuerdo financiero sellado con el Reino Unido, que fija el dinero que tiene que pagar a la Unión Europea (UE) por salir de ella. El ministro británico del Brexit, Dominic Raab, afirmó que el Reino Unido no pagará la «factura del divorcio» con la UE, estimada en unos 39.000 millones de libras (43.680 millones de euros), si no hay acuerdo con Bruselas. En un artículo publicado hoy en el «Daily Telegraph», el ministro señala que el Gobierno «no pagaría los términos del acuerdo financiero. No hay acuerdo sin un acuerdo entero». También el Gobiern británico ha publicado la última ronda de documentos del Brexit sin acuerdo.

5.- La continua depreciación de la lira turca y la incertidumbre política en ese país llevaba tiempo castigando a las acciones en Bolsa de BBVA, que obtiene en ese mercado un 16% del total de sus ganancias a través de Garanti, banco del que controla el 49,85% del capital social. Por eso el anuncio hecho este jueves por el Banco Central de Turquía de una subida de los tipos de interés de más de seis puntos porcentuales ha sido bien acogida por los inversores del banco. Los títulos de la entidad presidida por Francisco González se dispararon hoy un 4,28%, hasta los 5,44 euros. Con esto, el segundo banco español por volumen de activos pone fin a una drástica racha bajista que le ha llevado a perder en lo que va de año un 23,5% de su capitalización bursátil y casi un 27% en los últimos doce meses. De hecho, y pese al contexto generalizado de mala evolución bursátil de la banca y otros grandes valores, BBVA se había convertido en uno de los peores del Ibex desde enero junto a DIA precisamente por su exposición a la depreciación de la lira turca pero también a mercados en crisis como Argentina.

6.- Unos 300 policías registran en estos momentos sedes de iDental en toda España en busca de los expedientes médicos de los miles de pacientes afectados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado 23 entradas y registros en todas las sedes de la empresa incluida la central en Rivas Vaciamadrid (Madrid), donde ya se están interveniendo todos los equipos, según fuentes de la investigación. Los registros simultáneos de la operación Apolonia tienen por objeto intervenir los ordenadores que guardan los expedientes médicos de miles de víctimas para entregárselos a sus dueños con el fin de que estos puedan seguir sus tratamientos. Además, contar con sus historiales les permitirá denunciar las supuestas malas praxis que han sufrido. El segundo motivo de estos registros que se están llevando a cabo en Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Albacete, Murcia, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, etcétera es elaborar un inventario para que la Oficina de Recuperación y Gestión de activos lleve a cabo la venta anticipada de todo lo recuperado de cara a un futuro resarcimiento económico de los afectados.