Seis noticias imprescindibles de este jueves, 19 de septiembre

1. Ana Julia Quezada, culpable de asesinato por la muerte del pequeño Gabriel. El jurado popular que ha juzgado a Ana Julia Quezada no ve ensañamiento en la muerte de Gabriel Cruz, pero sí alevosía. Por unanimidad, ve probado que la acusada mató al niño de ocho años de forma intencionada y súbita. Es, por lo tanto, asesinato, lo que abre la puerta a una condena a prisión permanente revisable. El jurado se acoge a las tesis de la Fiscalía y no de la acusación particular y, además, la declara culpable de las lesiones psíquicas causadas a los padres, al igual que daños morales. Considera que los padres fueron vejados, humillados y vilipendiados de forma deliberada.

2. Casado afirma que España Suma podría conseguir mayoría absoluta. El presidente del PP, Pablo Casado, ha convocado este jueves en el Congreso a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a solo cuatro días de que se disuelvan las Cortes. En su intervención, ha defendido que la derecha se una para ganar en el proyecto de España Suma. Ganar para gobernar ha defendido Casado, y gobernar para unir España. Con los resultados de las urnas, los partidos que no querían a Sánchez habrían tenido mayoría absoluta en las urnas. «Era una propuesta seria», ha dicho. «Era una propuesta extraordinariamente generosa, suponía que muchos de vosotros aceptabais dejar vuestros puestos a partidos rivales. Hemos hecho una propuesta generosa, que nunca se había hecho en España».

3. Almeida abronca a Ortega Smith en el minuto de silencio por el crimen machista de Ciudad Lineal. El minuto de silencio que ha tenido lugar hoy en Cibeles para condenar el asesinato machista cometido el pasado martes en Ciudad Lineal en el que un hombre mató a su pareja delante de sus dos hijas, se ha visto enturbiado por una discusión entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el diputado de Vox Javier Ortega Smith. Mientras el alcalde ha acudido al acto con la pancarta oficial que utiliza el Ayuntamiento para condenar la violencia machista que reza: «¡Basta ya! No a la violencia de género», Ortega Smith desplegó otra bajo el lema: «La violencia no tiene género». El regidor ha exigido al edil que en este asunto hay que buscar el consenso.

4. Los socialistas navarros se abstienen en la moción para invitar a los Reyes a los Premios Princesa de Viana. El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción por la que insta al Gobierno foral a invitar a los Reyes y a la Princesa de Viana y Asturias a «los actos protocolarios más importantes que organice y, particularmente, a la entrega de los Premios Príncipe de Viana», según informa Europa Press. La iniciativa ha sido presentada por Navarra Suma y ha contado con la abstención del PSN y de Geroa Bai, frente al rechazo de Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

5. La prensa internacional se hace eco del éxodo de británicos al «paraíso español» por el Brexit. Mientras el mundo aguarda el deselance del Brexit, que previsiblemente se conocerá en algún momento de las próximas semanas, la prensa internacional ya se hace eco de una de sus consecuencias más llamativa: el «éxodo» de ciudadanos británicos a España, como describe este jueves, en un artículo, el semanario francés «Le Point». «En 2016 -se puede leer en la pieza-, mientras que el 52% de los británicos decidían separarse de la Unión Europea, España observó inmediatamente un aumento -del 4,6% en la época- del número de ciudadanos de más allá de la Mancha que decidían censarse en el otro lado de los Pirineos. Estos días, mientras que la espada de Damocles del divorcio está prevista para el 31 de octubre, esta subida alcanza el 10%».

6. La OCDE advierte de un frenazo económico a nivel mundial. El crecimiento de la economía mundial se ralentizará al 2,9% en 2019 y al 3% en 2020, calculó este jueves la OCDE, que rebajó sus previsiones anteriores y advirtió de que es el aumento anual más débil desde la crisis financiera de 2008. En su informe de perspectivas interinas, que revisa las previsiones semestrales lanzadas en mayo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó tres décimas su proyección para este año y otras cuatro para el que viene, en línea con una tendencia que se extiende en las mayores economías.