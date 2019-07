Las seis noticias imprescindibles que debes conocer este lunes 22 de julio

1. Pedro Sánchez pide a Iglesias que facilite su investidura a la vez que solicita la abstención a PP y Cs. El Presidente del Gobierno en funciones ha hecho un llamamiento a Unidas Podemos en su discurso de investidura. Las tensiones entre PSOE y el partido morado se han hecho evidentes escuchando a ambos líderes, lo que aleja el acuerdo para constituir un Gobierno en las votaciones que se producirán mañana y el jueves en el Congreso de los Diputados. Por ello, Sánchez ha pedido a Iglesias que facilite su gobierno con un pacto de investidura si finalmente no llegan a un acuerdo. A la vez, ha pedido la abstención a Partido Popular y Ciudadanos: «Pido responsabilidad a PP y Cs», algo que tanto Casado como Rivera han rechazado, manteniéndose en su papel de oposición a Sánchez.

2. El conductor del accidente mortal de Galisancho da positivo en el análisis de alcohol y drogas. El hombre, de 29 años de edad que conducía el coche en el que ayer murieron cuatro jóvenes de la localidad salmantina de Galisancho ha dado positivo en los análisis de alcohol y drogas, en concreto en concreto de cocaína y anfetaminas. Las fuentes han confirmado además que el conductor había perdido todos los puntos del carné de conducir y lo recuperó el pasado mes de abril.

3. Almeida tiene 52.389€ en el banco, una Yamaha y un Mercedes, mientras que Villacís posee cuatro casas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene dos cuentas bancarias con un total de 52.389,3 euros, así como una Yamaha Nmax y un Mercedes Benz Clase A, mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cuenta en su haber con cuatro viviendas y dos cuentas con 45.964.79 euros. Marta Higueras, portavoz de Más Madrid, registra un total de 18.442 euros en el banco y Pepu Hernández, del PSOE, tiene 18.428 euros en el banco y 685.789 euros entre bonos, acciones y planes de pensiones además de tres viviendas.

4. Borja no tendrá que ir a la cárcel por matar a un ladrón en Fuengirola si no delinque en cuatro años. El joven garantiza que pagará la multa de 180.000 euros que en concepto de responsabilidad civil le fue dictada en su día. Así lo ha acordado el juzgado de lo Penal número 9 de Málaga, estimando la solicitud realizada la semana pasada por la Fiscalía, que se mostró conforme a que el chico, que no tiene antecedentes penales, no tuviera que cumplir su condena de cárcel.

5. Irán anuncia la detención de 17 supuestos espías de la CIA y la condena a muerte de algunos de ellos. La Inteligencia de Irán ha anunciado este lunes la detención de 17 ciudadanos iraníes que trabajaban como espías para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Entre los detenidos, algunos han sido ya condenados a muerte. Los espías formaban parte de una red de espionaje cibernético de EE.UU. que fue desmantelada por Irán hace más de un mes, según revelaron las autoridades iraníes. El jefe del antiespionaje del Ministerio de Inteligencia de Irán ha afirmado este lunes que aquellos que «habían colaborado consciente y deliberadamente (con la CIA)» fueron entregados al Poder Judicial y condenados a muerte o a «largas» penas de prisión.

6. Científicos españoles logran extender el tiempo de vida con un trasplante fecal. El equipo de la Universidad de Oviedo con Carlos López-Otín a la cabeza y en colaboración con otras quince instituciones europeas han demostrado que el envejecimiento se puede modular con intervenciones en la flora intestinal. Lo han probado con un trasplante fecal en ratones con diferentes tipos de progeria, la enfermedad que provoca un envejecimiento acelerado durante la infancia. Bastó con introducir oralmente una bacteria probiótica, la «Akkermansia muciniphila» extraída del intestino de ratones sanos para repoblar la flora intestinal y notar beneficios escriben los autores en la revista «Nature Medicine».